عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم توقعات سقوط أمطار.. جو شتوي مشمس يسود الإسكندرية

جو مشمس في الإسكندرية
جو مشمس في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية، وسط أجواء مشمسة صباح وظهر اليوم، الثلاثاء، رغم توقعات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة.

وأصدر اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي بالإسكندرية، توجيهاته إلى رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء الشبكات، بأن يراعى احتمال الأمطار الخفيفة باكر طبقا للنشرة الجوية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية  بوجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث ٣٠% على محافظة الإسكندرية، والاستعداد بعناصر الطوارئ.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل غرق مركب صيد في الإسكندرية.. صراخ وعويل للأهالي والبحث جار عن جثتين..شاهد
 

وذكرت شركة الصرف الصحي، في بيان اليوم، أن نافع وجه أيضًا باستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع والاستعداد لاستدعاء باقي السائقين وعمال تشغيل البدلات إذا استدعى الأمر.

وقال نافع: “إننا مستمرون في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة اللحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي حالة لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة”.

وأوضح أن سيارات الصرف الصحي منتشرة على مستوى الأحياء، وأضاف أن هناك تعاونا كاملا مع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياه.
 

الاسكندرية الأرصاد الأرصاد الجوية صرف صحي هيئة الأرصاد الجوية سقوط امطار الاحوال الجوية توقعات الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ترشيحاتنا

حماية الأراضي: لجان المنع بالمحافظات تتحفظ على المتعدي قبل ارتكاب الجريمة

خطاب رسمي.. اتحاد الكرة يطالب فيفا بتأجيل مباراة العودة بين مصر والسنغال

انتهى عصر الورق.. العدل تعلن ميكنة مكاتب وفروع التوثيق المطورة بالجمهورية

سفير بريطانيا في القاهرة: «تكافل وكرامة» يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في البشر

طرد مشبوه.. الشرطة البريطانية تخلي جسرا ومحطات قطار في لندن

مش هلاعبك تاني.. مباراة ملاكمة بين عصام الحضري وأفشة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ