رغم توقعات سقوط أمطار.. جو شتوي مشمس يسود الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية، وسط أجواء مشمسة صباح وظهر اليوم، الثلاثاء، رغم توقعات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة.

وأصدر اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي بالإسكندرية، توجيهاته إلى رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء الشبكات، بأن يراعى احتمال الأمطار الخفيفة باكر طبقا للنشرة الجوية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث ٣٠% على محافظة الإسكندرية، والاستعداد بعناصر الطوارئ.

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وذكرت شركة الصرف الصحي، في بيان اليوم، أن نافع وجه أيضًا باستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع والاستعداد لاستدعاء باقي السائقين وعمال تشغيل البدلات إذا استدعى الأمر.

وقال نافع: “إننا مستمرون في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة اللحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي حالة لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة”.

وأوضح أن سيارات الصرف الصحي منتشرة على مستوى الأحياء، وأضاف أن هناك تعاونا كاملا مع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياه.

