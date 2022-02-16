يعد اكتساب الوزن أمر صعب، مثل التخلص منه، يعد كل ما عليك فعله هو تناول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية لزيادة الوزن.

وإليك 5 أنواع من الأطعمة المثالية لزيادة الوزن يقدمها موقع stylecraze.



1. زبدة الفول السوداني



تعتبر زبدة الفول السوداني خيارًا رائعًا لزيادة الوزن. تحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني على 191 سعرًا حراريًا و 7 جرامات من البروتين و 16 جرامًا من الدهون و 7 جرامات من الكربوهيدرات .

يعد الفول السوداني غني بالبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية العشرين التي تقوي جهاز المناعة

2. حليب كامل الدسم



الحليب كامل الدسم هو الأفضل سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو زيادته. عندما تحاول زيادة الوزن ، فإنك تستفيد من الدهون الصحية والمعادن والبروتينات الموجودة في الحليب كامل الدسم .,

كوب واحد (244 جم) من الحليب كامل الدسم يمنحك 149 سعرة حرارية من الطاقة ، و 8 جم من البروتين ، و 8 جم من الدهون.

3. الموز



يحتوي الموز على الألياف الغذائية والبوتاسيوم والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك والدهون الصحية .

توفر موزة واحدة متوسطة الحجم (118 جرامًا) 105 سعرات حرارية من الطاقة و 27 جرامًا من الكربوهيدرات.

يمكنك تناول موزة مع كوب من الحليب وقليل من المكسرات لوجبة فطور مليئة بالطاقة أو صنع عصير من نفس المكونات وتناوله قبل التمرين.

4. اللحوم الحمراء



عندما يتعلق الأمر باكتساب العضلات الخالية من الدهون ، فإن اللحوم الحمراء هي أفضل مصدر للبروتين الحيواني. تحتوي اللحوم الحمراء على الليوسين (حمض أميني) والكرياتين الغذائي الذي يحفز تخليق البروتين لبناء العضلات الخالية من الدهون

وجدت دراسة أجريت على النساء المسنات أن تناول قطع قليلة من اللحوم الحمراء جنبًا إلى جنب مع ممارسة بعض تدريبات المقاومة التدريجي في زيادة تخليق البروتين العضلي وقوة العضلات .



5. البطاطس والنشويات الأخرى



تعد إضافة البطاطس إلى أي طبق طريقة فعالة من حيث التكلفة لإضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي. البطاطس والخضروات النشوية الأخرى غنية بالكربوهيدرات.

تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات جنبًا إلى جنب مع مكملات البروتين يساعد في بناء كتلة العضلات

يمكنك استهللاك البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المحمصة للحصول على أقصى استفادة من العناصر الغذائية.