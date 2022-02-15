عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقبال كبير من الجمهور.. كواليس الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. فيديو

صدى البلد

أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه سعيد بردود الأفعال والإقبال الجماهيري الضخم على الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

وأضاف المخرج محمد محمود في تصريحات خاصة لكاميرا “صدى البلد”: “هذه الدورة شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور، وأتمنى أن يكون العام القادم هناك عدة قاعات سينمائية لاستقبال هذا الكم الهائل من الجمهور”. 


وتابع: “هناك أزمة كبيرة في مسألة الدعم، أما فيما يخص التكريمات فنحرص في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أن نقوم بتكريم الأشخاص الذين أثروا السينما بشكل عام وليس في الأفلام القصيرة فقط، ومن هنا كان اختيارنا للفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والموسيقار الكبير خالد حماد”.

رئيس مهرجان الإسكندرية: ندرس نقل العروض لقاعة أكبر بسبب الإقبال الجماهيري

عروض اليوم .. فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير


وأوضح محمد محمود حديثه قائلا: “حرصنا في الدورة الثامنة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير علي ان تكون كل الاعمال الغير ناطقة باللغة العربية مترجمة حتي يعني الجمهور كل ما بالعمل السينمائى ، وكانت المفاجأة هذا العام في عدد المتقدمين الي الورش ، ققد اتفقنا مع المخرجين علي عدد معين ، وعلي سبيل المثتل وجدنا ان المتقدمين لورشة المخرج خالد الحجر اكبر من المتفق عليا ، لذا فقد تشاورنا معه في زيادة الاعداد ، خاصة وان تم التقديم من مختلف المحافظات وليس الإسكندرية فقط”.

 

الاسكندرية محمد محمود مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الاسكندرية للفيلم القصير مهرجان الاسكندرية الافلام القصيره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة محمد بديع بفيروس كورونا

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث سير بمصر الجديدة.. تفاصيل

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

القارة السمراء في اهتمام الرئيس السيسي.. مصر صوت إفريقيا للعالم

"مازدا" شبيهة بعربات التوكتوك… مفاهيم مجنونة لم تدخل الإنتاج التجاري

نقابة الموسيقيين تمنع عمر كمال من الغناء.. تفاصيل

العارضة تحرم الزمالك من فرصة برأسية سيسيه وشيكابالا يهدر هدفا محققا أمام سموحة

الأزهر يقرر الاستعانة بالوعاظ والواعظات لسد العجز في المعاهد

السعودية.. غرامة 10 ملايين ريال والسجن عقوبة تداول المواد الغذائية الضارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

فيديو

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

ملاك الرحمة.. تفاصيل جديدة حول مصرع الطبيبة آلاء ..فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ