إقبال كبير من الجمهور.. كواليس الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. فيديو

أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه سعيد بردود الأفعال والإقبال الجماهيري الضخم على الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

وأضاف المخرج محمد محمود في تصريحات خاصة لكاميرا “صدى البلد”: “هذه الدورة شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور، وأتمنى أن يكون العام القادم هناك عدة قاعات سينمائية لاستقبال هذا الكم الهائل من الجمهور”.



وتابع: “هناك أزمة كبيرة في مسألة الدعم، أما فيما يخص التكريمات فنحرص في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أن نقوم بتكريم الأشخاص الذين أثروا السينما بشكل عام وليس في الأفلام القصيرة فقط، ومن هنا كان اختيارنا للفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والموسيقار الكبير خالد حماد”.



وأوضح محمد محمود حديثه قائلا: “حرصنا في الدورة الثامنة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير علي ان تكون كل الاعمال الغير ناطقة باللغة العربية مترجمة حتي يعني الجمهور كل ما بالعمل السينمائى ، وكانت المفاجأة هذا العام في عدد المتقدمين الي الورش ، ققد اتفقنا مع المخرجين علي عدد معين ، وعلي سبيل المثتل وجدنا ان المتقدمين لورشة المخرج خالد الحجر اكبر من المتفق عليا ، لذا فقد تشاورنا معه في زيادة الاعداد ، خاصة وان تم التقديم من مختلف المحافظات وليس الإسكندرية فقط”.