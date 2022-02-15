معرض استيعادي للفنان ناجي شاكر بالفنون الجميلة جامعة حلوان.. غدا

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان غدا الأربعاء الموافق 16 فبراير معرضا استيعاديا للفنان الملهم ناجي شاكر بمناسبة ذكرى ميلاده، وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو سامي عميد الكلية.

وقالت الكلية، إن المعرض يقام داخل كلية الفنون الجميلة فى الزمالك فى تمام الساعة السابعة مساءً، وأن المعرض يحي ذكرى ميلاد الفنان ناجي شاكر، الذى يعد أحد أبناء الكلية الذين برعوا فى تصميم العرائس، وذاع صيت إبداعاته الفنية بجميع الدول العربية، وضع طاقاته الإبداعية في تنفيذ وتصميم العرائس، واكتفى بذلك طوال مشواره الفني.

وتخرج الفنان ناجي شاكر من كلية الفنون الجميلة عام 1957 قسم الديكور بمشروع دبلوم عن العرائس، كما انه كان قد عين معيدًا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور عام 1959.

واختير "شاكر" للاشتراك فى إنشاء مسرح العرائس، فصمم عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن، التى افتتح بها أول عرض لمسرح العرائس في تاريخ مصر، وصمم ديكور وعرائس العرض الثانى لمسرح العرائس بنت السلطان.

وصمم عرائس أوبريت الليلة الكبيرة التى اشترك بها المسرح فى مهرجان بوخارست الدولى للعرائس والتى فازت بالجائزة الثانية عن تصميم العرائس والديكور، صمم ديكور وملابس وعرائس مسرحية شغل أراجوزات إخراج أحمد اسماعيل فى وكالة الغورى فى عام 1993.

لناجي شاكر تجربة مع الإنتاج السينمائي، من خلال فيلمين، أولهما "شفيقة ومتولي"، الذي قال عنه أن الأسطورة الشعبية استفزته بثرائها لخوض تجربة الإنتاج.

أما الفيلم الثاني فقد قام ناجي شاكر بكتابته وتصويره وإخراجه، بالإضافة لإنتاجه، وهو الفيلم المصري الإيطالي "صيف 70".

حصل ناجي شاكر على جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفنى وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولى بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر وأحمد زكى وإخراج على بدرخان .

ورحل الفنان ناجي شاكر عن عالمنا فى عام 2018، ولكن إبداعته الفنية الذى تركها ما زلت حاضرة لا تفارق ذاكرتنا لتجعله تجسيدا حيا فى عالمنا .