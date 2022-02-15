البيت الأبيض: دمج الشركات الدفاعية خطر يهدد الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن تقريرا جديدا للبنتاجون حذر من أن اندماج العشرات من شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية لتشكيل حفنة من الشركات العملاقة على مدار الثلاثين عاما الماضية عرض الأمن القومي والاقتصاد للخطر.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "أصدرت وزارة الدفاع تقريرا جديدا اليوم عن حالة المنافسة في القاعدة الصناعية الدفاعية".

ويستعرض التقرير حالة المنافسة عبر قطاعات الدفاع الرئيسية ويكتشف أن الاندماج الشديد يشكل مخاطر على الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، بحسب البيت الأبيض.

يؤكد التقرير أن تعزيز المنافسة يمثل أولوية قصوى لوزارة الدفاع، ويحدد سلسلة من الإجراءات التي ستتبعها لإعادة بناء مقعدها التنافسي، وخفض التكاليف لدافعي الضرائب، وحماية الأمن القومي.

وجاء في البيان: "منذ التسعينيات، تقلص عدد المقاولين الرئيسيين في مجال الطيران والدفاع من 51 إلى 5 فقط، وظهر نفس النمط عبر فئات أنظمة الأسلحة الرئيسية، واليوم، تأتي 90% من الصواريخ عبر ثلاثة مصادر".

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذا الدمج يجعل وزارة الدفاع تعتمد بشكل متزايد على حفنة من الشركات للقدرات الدفاعية المهمة، كما أنه يضر بدافعي الضرائب، حيث لم تعد الشركات تشعر بالضغط التنافسي للابتكار أو الأداء على أعلى مستوى للفوز بالعقود.