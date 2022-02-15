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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-2-2022

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-2-2022، بمعدل 7 جنيهات لكل جرام، بعد أن زاد بمقدار 17 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري في المحلات الصاغة.

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا 809 جنيهات بعد أن كان بمستهل التعاملات بـ 813 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب 925 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 693 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية 539 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,472 جنيها وأوقية الذهب 28,754 ألف جنيه وكيلو الذهب 924,571 جنيه.


الذهب والمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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