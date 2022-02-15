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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فريق طبي بجامعة المنيا ينجح في تصحيح جنس طفل عمره 3 سنوات .. وزرع قرنية كاملة لمريضة بمستشفى الرمد ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الفريق الطبي بمستشفى
الفريق الطبي بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا

-فريق طبي بجامعة المنيا ينجح في تصحيح جنس طفل عمره 3 سنوات

-إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة

-الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق وخريطة جينية

-زرع قرنية كاملة لمريضة برمد المنيا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

 

نجح فريق طبي جراحي بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا، بإجراء عملية جراحية لتصحيح جنس طفل ذكر عمره 3 سنوات، وتحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثوي.

وذلك بعد إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة، والعرض على الطب الشرعي، الذي أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائي بتغيير نوع الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل نوعها الجديد.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي، موضحاً أن الجامعة تقوم بتقديم كامل دعمها للجراحات النوعية المتخصصة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

كما أكد الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب جامعة المنيا، أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق، وخريطة جينية، ومنظار بطن جراحي، ومنظار مثانة والتي أثبتت جميعها تشخيص الحالة على انها أنثى، ولكنها تحوي أعضاء تناسلية ذكورية نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أثناء فترة الحمل.

وأشار الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تأتي أهمية الجراحة بأنها جراحة نوعية دقيقة بما يمثل قفزة في المستوى التقني لجراحي الأطفال بجامعة المنيا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا وقائد الفريق الذي أجرى الجراحة، بأن الطفل استغرق تحضيره للجراحة ما يقارب من ستة أشهر، وبعدها تم اجراء الجراحة لتصبح طفلة أنثى مكتملة الأنوثة قادرة فيما بعد على الزواج والانجاب.

كما أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم، عن نجاح عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة أجراها الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا، وذلك للمرة الثانية عشر حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021، ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا أن العملية أجريت لمريضة تبلغ من العمر 53 عاما كانت تعانى من سحابة مركزية بالقرنية بالعين اليسرى بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى والدكتورة أسماء عبد الرازق تونى استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى رمد المنيا والدكتور مدحت صموئيل  استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض . 

وأشار وكيل الوزارة  الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

فريق طبي جراحي وحدة جراحة الأطفال مستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا مستشفى النساء والأطفال جامعة المنيا الطب الشرعى كلية الطب

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