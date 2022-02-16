مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبوقير شرقي الإسكندرية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار أبو قير، شرقي الإسكندرية، في المنطقة الواقعة بين محطتي سيدي بشر والعصافرة.

وبدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات القطار.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه إلى موقع الحادث، رفقة سيارة إسعاف لبدء التعامل مع الحادث، ونقل المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة، ولم يتم التعرف على هويته.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وتم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة وموقع الحادث، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأكد مصدر فى هيئة السكة الحديد في الإسكندرية، أن حركة قطارات أبوقير لم تتأثر بالحادث، وتسير بصورة طبيعية.