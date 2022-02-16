متحدث الكرملين يدعو الأوكرانيين إلى «ضبط المنبه» ليستيقظوا قبل الغزو الروسي

في تعليق ساخر على التقارير الغربية بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، أوصى الأوكرانيين "بضبط المنبّه" ليستيقظوا ويروا إن كانت روسيا قد غزتهم، أو عليهم العودة إلى الفراش.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على الأوكرانيين القلق أو النوم بسلام اليوم "من الأفضل لهم ضبط المنبه لهذا الوقت وأن يروا بأنفسهم"، حسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

يأتي ذلك بعدما حددت تقارير غربية مختلفة موعد غزو أوكرانيا، متوقعة أن يحدث فجر الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا" على الرغم من إعلان موسكو سحب وحدات من قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ودعا بايدن- خلال مؤتمر صحفي- إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الازمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة "مهما يحدث" للوضع في أوكرانيا بداية من الدبلوماسية إلى "الرد بحسم".

وأوضح بايدن واشنطن "لم تتحقق" من مغادرة وحدات من القوات الروسية لمواقعها في الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أن روسيا نشرت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وفي بيلاروسيا.

وأشار إلى عدم وجود "تأكيدات لكون تلك الوحدات ستعود إلى ثكناتها العسكرية"، موضحا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الوحدات ما زالت تشكل تهديدا".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تستهدف روسيا ولا تسعى لزعزعة استقرارها، وأن الشعب الروسي صديق للشعب الأمريكي.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة تتفق مع روسيا على الحاجة إلى مواصلة الجهود الأمنية الدبلوماسية في أوروبا.. هم لديهم مخاوف أمنية.. اتفقنا أنا وبوتين على أن خبراءنا من الطرفين يجب أن يواصلوا مع شركائنا الأوروبيين العمل لتحقيق هذا الهدف".

وأكد أن الولايات المتحدة "وضعت على الطاولة أفكاراً حقيقية وملموسة من أجل تهيئة بيئة أمنية في أوروبا.. ضمنها تدابير للحد من السلاح والشفافية في المجال العسكري، تنطبق على الناتو وروسيا".