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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| زيادة في أسعار المحمول.. مصرع أمين شرطة بـ الصحراوي.. العثور على مصري مقتول بالكويت.. انفجارات قوية في الصومال

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...  

 

الصحة: تسجيل 2117 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

بجوارها ساطور.. العثور على جثة مصري عليها آثار ضرب في الكويت

عثرت الأجهزة الأمن في الكويت، على جثة وافد مصري عليها آثار ضرب في محافظة حولي، وبجوارها "ساطور"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

مصرع أمين شرطة صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوي.. السائق: «مكنش قصدي»

لقي أمين شرطة مصرعه بمركز أطفيح جنوب الجيزة، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوي.

السيطرة على حريق في شقة سكنية بشارع مراد بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع مراد في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء

تفاصيل ارتفاع أسعار المحمول.. الاحتكار سبب الغلاء و5 وكلاء يتحكمون في السوق

قال حمد النبراوي، عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات، إن مصر تستورد نحو من 13 إلى 18 مليون هاتف سنويًا يتم استهلاكهم، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة له أسباب أخرى. وعن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

سفيرة مصر بالسنغال تكشف كواليس الاستعداد لمباراة التأهل لكأس العالم|فيديو

قالت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال، إن الأجواء في السنغال، مشحونة إيجابيًا بالنسبة للجماهير هناك، بعد تتويج أسود التيرانجا بكأس أمم إفريقيا على حساب منتخب مصر.

اتحاد الكرة: طلب تأجيل مباراة السنغال بناء على رغبة «كيروش»

أكد وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن طلب تأجيل مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم جاء بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش

كريم شحاتة: حسام البدري مطروح لتدريب الزمالك

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن المدرب الأرجنتيني خوان براون مدرب الإسماعيلي اقترب من الرحيل عن تدريب الدراويش.. 

فرجاني ساسي يطلب 50 مليون جنيه في الموسم ليعود إلى الزمالك

كشفت تقارير تليفزيونية أن التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري طلب الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير العودة..

فين الإنسانية يا أستاذ هاني؟.. بسمة وهبة توجه رسالة عاجلة إلى نقيب الموسيقيين بشأن حمو بيكا

طالبت الإعلامية بسمة وهبة نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر بعودة حمو بيكا للغناء من خلال برنامجها 90 دقيقة عبر قناة النهار. وقالت بسمة وهبة :" حمو بيكا في ابتلاء ومدافعتى عنه ليس كمطرب..

الصومال.. انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة مقديشو

أفادت وسائل إعلام محلية في الصومال، بحدوث إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، مع مهاجمة مسلحين مراكز ونقاط تفتيش للشرطة.

بعد السيطرة على أسد وذئب.. لبؤة تفترس عاملاً بالسعودية

لقي عامل حتفه في منتزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة السعودية، بسبب هجوم شرس من "لبوة" مما أدى إلى وفاته.

مصادر أمريكية: وحدات من المدفعية الروسية تتخذ أوضاعا هجومية

ذكرت مصادر أمريكية اليوم أن وحدات من المدفعية الروسية اتخذت أوضاعا هجومية استعدادا لغزو جديد لأوكرانيا

قتلى ومفقودون في مأساة بحرية قبالة سواحل كندا

لقي 10 بحارة على الأقل حتفهم وفقد 11 آخرون بعد غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا في المحيط الأطلسي، حيث تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين.

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