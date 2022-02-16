حدث ليلاً| زيادة في أسعار المحمول.. مصرع أمين شرطة بـ الصحراوي.. العثور على مصري مقتول بالكويت.. انفجارات قوية في الصومال

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

عثرت الأجهزة الأمن في الكويت، على جثة وافد مصري عليها آثار ضرب في محافظة حولي، وبجوارها "ساطور"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

لقي أمين شرطة مصرعه بمركز أطفيح جنوب الجيزة، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوي.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع مراد في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء

قال حمد النبراوي، عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات، إن مصر تستورد نحو من 13 إلى 18 مليون هاتف سنويًا يتم استهلاكهم، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة له أسباب أخرى. وعن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

قالت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال، إن الأجواء في السنغال، مشحونة إيجابيًا بالنسبة للجماهير هناك، بعد تتويج أسود التيرانجا بكأس أمم إفريقيا على حساب منتخب مصر.

أكد وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أن طلب تأجيل مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم جاء بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن المدرب الأرجنتيني خوان براون مدرب الإسماعيلي اقترب من الرحيل عن تدريب الدراويش..

كشفت تقارير تليفزيونية أن التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري طلب الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير العودة..

طالبت الإعلامية بسمة وهبة نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر بعودة حمو بيكا للغناء من خلال برنامجها 90 دقيقة عبر قناة النهار. وقالت بسمة وهبة :" حمو بيكا في ابتلاء ومدافعتى عنه ليس كمطرب..

أفادت وسائل إعلام محلية في الصومال، بحدوث إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، مع مهاجمة مسلحين مراكز ونقاط تفتيش للشرطة.

لقي عامل حتفه في منتزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة السعودية، بسبب هجوم شرس من "لبوة" مما أدى إلى وفاته.

ذكرت مصادر أمريكية اليوم أن وحدات من المدفعية الروسية اتخذت أوضاعا هجومية استعدادا لغزو جديد لأوكرانيا

لقي 10 بحارة على الأقل حتفهم وفقد 11 آخرون بعد غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا في المحيط الأطلسي، حيث تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين.