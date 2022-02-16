بجوارها ساطور.. العثور على جثة مصري عليها آثار ضرب في الكويت

عثرت الأجهزة الأمن في الكويت، على جثة وافد مصري عليها آثار ضرب في محافظة حولي، وبجوارها "ساطور".

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم العثور على جثة المصري ملقاة على الأرض وبجانبها ساطور، في مكان قريب من محل إقامته في ساحة ترابية بمحافظة حولي، التي تسكنها عدة جاليات عربية وتعد أكبر المحافظات كثافة سكانية في الكويت.

فيما قال مصدر أمني لصحيفة "الجريدة" إن المعاينة الأولية للطبيب الشرعي دلت على وجود إصابه برأس المجني عليه، وإن هناك شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.

وأضاف أن رجال الأمن توصلوا إلى محل إقامة المجني عليه، وهي غرفه في سكن للعزاب قريبة من موقع العثور على الجثة.

وأشار المصدر إلى أن غرفة المجني عليه كانت "مبعثرة وبها آثار دماء"، ما يعني أن المجني عليه تعرض للاعتداء داخل سكنه، قبل أن يخرج إلى الموقع الذي عثر على جثته ملقاة فيه.

من جانبها، قالت وزارة داخلية الكويت في بيان إن الأمن الجنائي نجح خلال ساعات قليلة في ضبط المشتبه بهم في جريمة قتل السالمية، بعد العثور على القتيل في ساحة ترابية بمنطقه السالمية بمحافظة حولي.

الاعلام الامني:



الامن الجنائي خلال ساعات قليلة يضبط المشتبه بهم في جريمة قتل السالميه بعد العثور على القتيل في ساحة ترابية بمنطقه السالمية.

حيث دلت التحريات بحصول مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص.

وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات القضية. pic.twitter.com/0jpo6W6neg — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2022

وأوضحت أن التحريات أشارت إلى حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات القضية.