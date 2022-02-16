عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجوارها ساطور.. العثور على جثة مصري عليها آثار ضرب في الكويت

العثور على جثة مصري
العثور على جثة مصري عليها آثار ضرب في الكويت

عثرت الأجهزة الأمن في الكويت، على جثة وافد مصري عليها آثار ضرب في محافظة حولي، وبجوارها "ساطور".

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم العثور على جثة المصري ملقاة على الأرض وبجانبها ساطور، في مكان قريب من محل إقامته في ساحة ترابية بمحافظة حولي، التي تسكنها عدة جاليات عربية وتعد أكبر المحافظات كثافة سكانية في الكويت.

فيما قال مصدر أمني لصحيفة "الجريدة" إن المعاينة الأولية للطبيب الشرعي دلت على وجود إصابه برأس المجني عليه، وإن هناك شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.

اقتصاد الكويت.. أرباح البورصة الصافية ترتفع بنسبة 26.3% بنهاية ديسمبر

انتشال جثة سيدة غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة في القليوبية

وأضاف أن رجال الأمن توصلوا إلى محل إقامة المجني عليه، وهي غرفه في سكن للعزاب قريبة من موقع العثور على الجثة.

وأشار المصدر إلى أن غرفة المجني عليه كانت "مبعثرة وبها آثار دماء"، ما يعني أن المجني عليه تعرض للاعتداء داخل سكنه، قبل أن يخرج إلى الموقع الذي عثر على جثته ملقاة فيه.

من جانبها، قالت وزارة داخلية الكويت في بيان إن الأمن الجنائي نجح خلال ساعات قليلة في ضبط المشتبه بهم في جريمة قتل السالمية، بعد العثور على القتيل في ساحة ترابية بمنطقه السالمية بمحافظة حولي.

وأوضحت أن التحريات أشارت إلى حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

الكويت حوادث مصري الكويت جثة جثة مصري ساطور محافظة حولي السالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

موضوعات متعلقة

اقتصاد الكويت.. أرباح البورصة الصافية ترتفع بنسبة 26.3% بنهاية ديسمبر

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن جهود تطوير البنية التحتية.. أزمة أوكرانيا تؤرق العالم.. والبرلمان الإثيوبي ينهي حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

الجزيرة الناجية من فيروس كورونا وسلالاته.. تعرف عليها

بسبب تغريدة.. كاتب أوغندي يكشف كواليس تعذيبه في السجن

مصطفى الفقي: نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر على الاقتصاد المصري |فيديو

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

بعد السيطرة على أسد وذئب.. لبؤة تفترس عاملاً بالسعودية

زوجي مدمن هل يمكن الطلاق؟.. أمين الفتوى يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش.. كم مرة تزوجت؟ و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ