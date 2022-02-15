اقتصاد الكويت.. أرباح البورصة الصافية ترتفع بنسبة 26.3% بنهاية ديسمبر

أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 15.8 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار.

وأوضحت البروصة الكويتية في بيان لها اليوم أن ذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الشركة الكويتية للمقاصة إلى شركة تابعة.

وتباين أداء بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع مؤشرها العام 0.06%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.35% و0.58% على الترتيب، في حين تراجع السوق الأول 0.11%.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة الكويتية حتى تمام 9:19 صباح اليوم بتوقيت الكويت، 32.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1590 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.8 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "إس تي سي" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.39 مليون دينار مرتفعاً بنحو 6.96%، تلاه سهم "الكويت الدولي" بقيمة 853.96 ألف دينار مرتفعاً بواقع 1.35%.

وتصدر سهم "الرابطة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 11.67%، فيما جاء سهم "مينـا" على رأس القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.97%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات صباح اليوم بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 0.89%، بينما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض معدله 0.45%، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.