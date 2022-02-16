الصومال.. انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة مقديشو

أفادت وسائل إعلام محلية في الصومال، بحدوث إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، مع مهاجمة مسلحين لمراكز ونقاط تفتيش للشرطة.

وأكد وزير الأمن الصومالي عبد الله نور، في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو، مع مهاجمة حركة "الشباب" مراكز ونقاط تفتيش للشرطة.

وذكر نشطاء من الصومال، أن انفجارين وقعا على الأقل، بعد هجوم مسلحين من حركة الشباب الإرهابية على مركز شرطة منطقة "الكهده".

🇸🇴 Al Shabab atacó estaciones de policía al sur de Mogadiscio. pic.twitter.com/UQawWrRthw — El Druso (@Eldruso) February 15, 2022

كما أكد شهود عيان سماع دوي إطلاق نار كثيف، عقب هجوم شنته حركة الشباب، من 3 جهات في الاتجاه الجنوبي الغربي للعاصمة مقديشو فجر الأربعاء.

ولم ترد تفاصيل رسمية على الفور عن سقوط ضحايا، وسط تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين وقوات الأمن.