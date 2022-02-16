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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسباب الحادث غير معروفة

قتلى ومفقودون في مأساة بحرية قبالة سواحل كندا

قتلى ومفقودين في
قتلى ومفقودين في مأساة بحرية قبالة سواحل كندا

لقي 10 بحارة على الأقل حتفهم وفقد 11 آخرون بعد غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا في المحيط الأطلسي، حيث تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين.

وحسب وكالة "فرانس برس" كان الطاقم المؤلف من 24 شخصاً على متن السفينة "فيا دي بيتانكسو" عندما تحطمت الثلاثاء، على مسافة 450 كيلومتراً جنوب شرق نيوفاوندلاند.

وكان المتحدث باسم مركز الإنقاذ والتنسيق في كندا الذي يدير عمليات البحث براين أوينز قال في وقت مبكر الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 3 أشخاص وعثر على 7 جثث وما زال 14 في عداد المفقودين.

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فيما قالت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الإسبانية أن السلطات الكندية أرسلت مروحية وسفينة إنقاذ إلى المنطقة التي تبعد نحو 450 كيلومترا قبالة جزيرة نيوفاوندلاند بشرق كندا.

وأدت الظروف المناخية القاسية بما في ذلك الرياح العاتية وصعوبة الرؤية إلى تعقيد عملية البحث عن ناجين، كما أن انخفاض درجات الحرارة ليلا في شمال المحيط الأطلسي تقلل فرص العثور على المزيد من أفراد الطاقم على قيد الحياة.

بدورها، أشارت روسا كوينتانا رئيسة الشؤون البحرية في حكومة جاليسيا الإقليمية الإسبانية، إن السفينة تعرضت "لحادث" وأرسلت إشارة استغاثة، موضحة أن سفينتين استجابتا النداء.

وحسب وزارة النقل الإسبانية، فإن أسباب الحادث "غير معروفة" في الوقت الحالي، مشيرة الى أن الأحوال الجوية كانت سيئة، مع رياح ورؤية محدودة.

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