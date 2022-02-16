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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحذر من ثغرة أمنية عالية الخطورة تهدد بياناتك.. أسهل طريقة لـ نقل التطبيقات من هاتفك إلى بطاقة الذاكرة SD card

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

كيفية نقل التطبيقات من هاتفك إلى بطاقة الذاكرة SD card

يلجأ العديد من المستخدمين إلى حذف التطبيقات الموجودة على هواتفهم بعد امتلاء مساحة التخزين السحابية والتى قد تستهلك قدرًا كبيرًا من السعة التخزينية ، إلا أن البديل يكون نقل التطبيقات إلى بطاقة الذاكرة SD card لحل هذه المشكلة.  

 

كيفية نقل ملفات pdf من الهواتف الذكية إلى الكمبيوتر

يعاني العديد من المستخدمين عند نقل ملفات PDF من الهاتف إلى الكمبيوتر ، حيث تعد عملية معقدة نسبيا وتتطلب العديد من الإجراءات، ومع ذلك فإن هناك عددا من الطرق التى يمكن بها نقل ملفات PDF أو غيرها من الملفات إلى الكمبيوتر . 

 

جوجل تحذر من ثغرة أمنية عالية الخطورة تهدد بياناتك

حذر محرك البحث الأشهر، جوجل، مستخدمي متصفح «كروم» في جميع أنحاء العالم، من ثغرات أمنية حديثة، وتنصحهم بضرورة التحديث؛ حتى لا يصبحون هدفًا لهجوم إلكتروني محتمل.

بدء بيع هواتف جوجل Pixel 6 و6 Pro في سنغافورة.. السعر والمواصفات |صور

بدأت شركة “جوجل” الأمريكية بيع أحدث إصدارات هواتفها الذكية Pixel 6 و 6 Pro فى سنغافورة، بعد طرحها فى ايطاليا واسبانيا.

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