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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقدرات تصويرية خارقة.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6

هاتف جوجل Pixel 6
هاتف جوجل Pixel 6 برو

أطلقت شركة جوجل، بشكل رسمي سلسلة هواتف Google Pixel 6 الجديدة، حيث يجلب إصدار جوجل Pixel 6 الكثير من التحديثات والمميزات القوية، كما يمتاز الجهاز بأنه أول هاتف يعمل بمعالج الشركة Google Tensor.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تطلق جوجل هاتف Pixel 6، مقابل سعر يبدأ من 899 دولار أمريكي (أى ما يعادل حوالي 14 آلاف و 200 جنيه مصري)، في 7 ألوان هي الوردي والأخضر والأزرق والرمادي والأصفر والبرتقالي والأسود.  

 

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مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6

 

يشتمل هاتف جوجل Google Pixel 6، على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.


ولعشاق التصوير، يقدم هاتف جوجل Pixel 6 كاميرا خلفية رباعية بإمكانيات خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Google Pixel 6
مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6


كما تتمتع كاميرا هاتف جول Pixel 6، بمستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة 4x zoom، وتصوير الفيديو بدقة 4K.


ويعمل هاتف جوجل Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى  Titan M2 security، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة  128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف جوجل Pixel 6، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.

 

Google Pixel 6
مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6
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