بدء بيع هواتف جوجل Pixel 6 و6 Pro في سنغافورة.. السعر والمواصفات|صور

بدأت شركة “جوجل” الأمريكية بيع أحدث إصدارات هواتفها الذكية Pixel 6 و 6 Pro فى سنغافورة، بعد طرحها فى ايطاليا واسبانيا.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاء سعر Pixel 6 حوالي 999 دولارا سنغافوريا مايعادل 11700 جنيه مصري، بينما Pixel 6 Pro مقابل 1300 دولار سنغافوري مايعادل 15200 جنيه مصري.

مواصفات Pixel 6

يشتمل هاتف جوجل Google Pixel 6، على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، وقاريء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.



ولعشاق التصوير، يقدم هاتف جوجل Pixel 6 كاميرا خلفية ثلاثية قوية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف جوجل Pixel 6



كما تتمتع كاميرا هاتف جول Pixel 6، بمستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة 4x zoom، وتصوير الفيديو بدقة 4K.



ويعمل هاتف جوجل Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى Titan M2 security، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، وسرعة نقل بيانات من نوع UFS 3.1، ويعمل بنظام أندرويد 12.

يحزم هاتف جوجل Pixel 6 Pro، بطارية كبيرة بقوة 4614 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، والشحن اللاسلكي بسرعة 21 وات، مع شحن لاسلكي عكسي بسرعة 3 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.

كما يقاوم الماء والأتربة بمعيار IP68 حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ويمكنك الحصول عليه فى ألوان السماوي، البرتقالي، والأسود.

هاتف جوجل Pixel 6

مواصفات Pixel 6 Pro

يأتى هاتف جوجل Pixel 6 Pro بشاشة مسطحة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.71 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 3120 × 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، وقاريء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

هاتف جوجل Pixel 6 Pro



جاء هاتف جوجل Pixel 6 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية قوية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 11.1 ميجابكسل.

تمتلك كاميرا هاتف جوجل Pixel 6 Pro، بمستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة 4x zoom، وتصوير الفيديو بدقة 4K.

هاتف جوجل Pixel 6 Pro

يحتوى هاتف جوجل Pixel 6 Pro بمعالج Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى Titan M2 security، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، وسرعة نقل بيانات من نوع UFS 3.1، ويعمل بنظام أندرويد 12.

يقدم هاتف جوجل Pixel 6 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5003 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، والشحن اللاسلكي بسرعة 23 وات، مع شحن لاسلكي عكسي بسرعة 3 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.

كما يقاوم الماء والأتربة بمعيار IP68 حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ويمكنك الحصول عليه فى ألوان الأبيض، الكريمي، والأسود.