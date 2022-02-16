وزير النقل يبحث مع هاتشيسون الصينية تفعيل مذكرة تشغيل محطتي الحاويات بالسخنة والدخيلة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع إيريك إيبى رئيس شركة هاتشيسون الصينية لتفعيل مذكرة إدارة وتشغيل محطتي الحاوياتب كل من رصيف 100 في ميناء الدخيلة وبميناء السخنة .

وقد حضر الاجتماع بمقر وزارة النقل كليمينس شانج المدير التنفيذى لشركة هاتشسون لأوروبا ومصر وممثلي الشركة.

تناول الاجتماع متابعة المناقشات والمفاوضات والاتفاق على الشروط والأحكام الرئيسية والضوابط الحاكمة لشكل الشراكة بين الجانبين للوصول إلى اتفاقية إلتزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وإاستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بعد انتهاء فترة الامتياز وتم الاتفاق على الإطار العام لشكل التعاون والخطوات التنفيذية خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستات و في اطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كلا من وزارة النقل المصرية وشركة هاتشيسون بورتس ديفلوبمنت ليمتد الصينية بتاريخ ١٠ نوفمبر2021 على هامش مؤتمر TRANSMEA2021 بشأن التعاون المشترك فى مجال إدارة وتشغيل محطتي الحاويات بكل من رصيف 100 في ميناء الدخيلة وبميناء السخنة بجمهورية مصر العربية

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على أهمية هذه الشراكة والخطوات التنفيذية المتسارعة للوصول لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين خلال الفترة القادمة لافتاً الى ان كافة الموانئ المصرية بما تشمله من بنية تحتية يتم تطويرها وتحديها وفقا لاحدث النظم العالمية و أن مشروع إنشاء رصيف 100 يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الاسكندرية الكبير و أنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات على ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، حيث سيساهم المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات و الغلال والبضائع العامة مضيفا ان مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق احدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.كما أشار الوزير خلال الاجتماع أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كافة المجالات في مصر في السكك الحديدية والنقل البري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة وانه يدعو كافة المستثمرين الدوليين والمحليين للاستثمار بها خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

ومن جانبه أعرب ايريك إيبي عن سعادته بهذا التعاون والشراكة مؤكدا الحرص على الاستثمار في قطاع النقل البحري في مصر الذي يشهد تطورا كبيرا منوها عن الشركة فخورة بالتعاون مع وزارة النقل المصريين في مشروعين من اهم مشروعات النقل البحري بمصر ومن جانبه أكد كليمينس شانج على تطلع الشركة للوصول الى توقيع اتفاق في اقرب وقت و الذي يعد تجسيدا لعلاقة قوية بين الجانبين في مجال النقل البحري وان تكون هاتين المحطتين نواة لمشروعات متكاملة تشمل ربط المحطتين بموانىء جافة ومراكز لوجيستسة داخل مصر بإستخدام النقل متعدد الوسائط (بري- سككي ) خصوصا مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر موجها دعوة لوزير النقل المصري بزيارة احد محطات الشركة في اوربا مثل محطة هاتسون في نوتردام كما أوضح ممثلي الشركة أن هناك العديد من الخطوط الملاحية الدولية التي أبدت رغبتها في المشاركة في الاستثمار في مصر وأنه جاري التفاوض بهذا الشأن.