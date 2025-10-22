قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسات ترامب ضد طاقة الرياح البحرية تضرب صناعة بناء السفن والموانئ الأمريكية
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاقية الاقتصاد متناهي الصغر خطوة مهمة لخلق بيئة أعمال واعدة بين مصر وأوروبا

محمد البدوي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن توقيع اتفاقية الاقتصاد متناهي الصغر يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة أعمال محفزة وداعمة للمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

القمة الأوروبية - المصرية

وأضافت خلال كلمتها في القمة الأوروبية - المصرية، أن هناك منصة استثمارات جديدة ستعمل على تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة النظيفة، إلى جانب إقامة شركات ومصانع للذكاء الاصطناعي على ساحل البحر الأحمر، بما يعكس رؤية مشتركة نحو مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة الخضراء.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن قمة اليوم تعكس التزامًا قويًا بتعميق التعاون بين مصر وأوروبا، مؤكدة أن "أنتم من يمكن أن تصنعوا الفارق على الأرض"، في إشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الكفاءات المصرية في تحقيق النمو والتنمية.

دعم الشراكة مع مصر 

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الجهود المبذولة اليوم تمثل فرص المستقبل، وأن الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

