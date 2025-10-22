رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاقية الاقتصاد متناهي الصغر خطوة مهمة لخلق بيئة أعمال واعدة بين مصر وأوروبا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن توقيع اتفاقية الاقتصاد متناهي الصغر يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة أعمال محفزة وداعمة للمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

القمة الأوروبية - المصرية

وأضافت خلال كلمتها في القمة الأوروبية - المصرية، أن هناك منصة استثمارات جديدة ستعمل على تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة النظيفة، إلى جانب إقامة شركات ومصانع للذكاء الاصطناعي على ساحل البحر الأحمر، بما يعكس رؤية مشتركة نحو مستقبل اقتصادي مستدام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة الخضراء.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن قمة اليوم تعكس التزامًا قويًا بتعميق التعاون بين مصر وأوروبا، مؤكدة أن "أنتم من يمكن أن تصنعوا الفارق على الأرض"، في إشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الكفاءات المصرية في تحقيق النمو والتنمية.

دعم الشراكة مع مصر

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الجهود المبذولة اليوم تمثل فرص المستقبل، وأن الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.