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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر الأمير طاز يستضيف معرض «أفريقيا بريشة فنانيها»

صدى البلد

يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية معرضا فنيا بعنوان "أفريقيا بريشة فنانيها" في السابعة من مساء غد الخميس 17 فبراير ويستمر حتى 2 إبريل 2022، حيث يتم عرض إبداعات الفنانين الأفارقة المشاركين في دورات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،.


يضم المعرض أعمال فناني قارة أفريقيا بالملتقى من الدورة الأولى عام 2008 حتى الدورة التاسعة عام 2016، وذلك من 13 دولة أفريقية وهي "مصر، المغرب، مالي، جنوب أفريقيا، ليبيا، نيجيريا، أثيوبيا، الجزائر، الرأس الأخضر، السودان". حيث يعاد عرض أعمال76 فناناً من كبار الفنانين المصريين والأفارقة أبرزهم " أحمد شيحة، عبد السلام عيد، عصمت داوستاشتي، جورج بهجوري، خالد سرور، فتحي عفيفي، محمد عبلة، أيمن السمري، ومن الفنانين الراحلين الفنان فاروق وهبة، جميل شفيق، عفت حسني، نعيمة الشيشيني وغيرهم من كبار الفنانين المصريين، إلى جانب الفنانين، كرفين كيوبيدو من جنوب أفريقيا، مامادود دايان من مالي، صلاح غيث من ليبيا، عابيدون أوجون من نيجيريا، ياسر الأدريسي وعبد الكريم عيسي من السودان.

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جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير واحداً من الأحداث الدولية الهامة التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية سنوياً من أجل دعم وإثراء الحركة الفنية منذ عام 2008 ويشهد مشاركة متميزة ومتزايدة من كبار الفنانين من مختلف دول العالم.

إيناس عبد الدايم صندوق التنمية الثقافية إفريقيا قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافي ملتقي الأقصر

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