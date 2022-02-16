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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة العام ينقذ حياة حديث ولادة متدهور صحيا

طفل حديث الولاده
طفل حديث الولاده

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بوحدة العلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة العام، لجهودهم في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، بالتعاون مع ثلاث مستشفيات جامعية (عين شمس - أسوان - أسيوط) بعد تدهور حالته الصحية عقب ولادته بمنزل الأسرة. في إطار التوجيه الرئاسي بإنشاء وحدات للتشخيص عن بُعد .

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من جانبه ،أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة - في بيان عبر صفحة الوزارة - نجاح العملية الجراحية التي أجريت للطفل بالمخ بعد نقله لمستشفى الدمرداش، بعدما قرر الفريق الطبي تحويله إلى مستشفيات جامعة عين شمس ونقله بسيارة إسعاف مجهزة.

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