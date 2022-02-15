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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستعرض فرص الاستثمار بالمحافظة بالمنتدى الأول للاستثمار والتجارة

محافظ الوادي
محافظ الوادي

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بالمنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"،الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من السادة المحافظين، وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات.

واستعرض الزملوط خلال المنتدى أبرز المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها المحافظة، والتيسيرات التي يتم تقديمها لتشجيع مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين. 

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وأعلن وزير التموين خلال المنتدى عن طرح ١٠٠ فدان بالوادي الجديد كفرص استثمارية لتنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

الوادى الجديد المحافظين عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الداخلية استثمار محمد الزملوط جهاز تنمية التجارة الداخلية الاستثمارية اللواء محمد الزملوط التموين والتجارة الداخلية

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