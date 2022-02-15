محافظ الوادي الجديد يستعرض فرص الاستثمار بالمحافظة بالمنتدى الأول للاستثمار والتجارة

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بالمنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"،الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من السادة المحافظين، وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات.

واستعرض الزملوط خلال المنتدى أبرز المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها المحافظة، والتيسيرات التي يتم تقديمها لتشجيع مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.

اقرا ايضا:

وأعلن وزير التموين خلال المنتدى عن طرح ١٠٠ فدان بالوادي الجديد كفرص استثمارية لتنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.