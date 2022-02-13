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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. ختام مهرجان مسابقات جامعات الجنوب بالوادى الجديد

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

تشهد جامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاة، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، ومشاركة وفود الجامعات حيث يتم تنفيذه في الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاة بمشاركة وفود الجامعات، حيث يشارك في المهرجان 11 جامعة من جامعات الجنوب، وتشمل جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة جنوب الوادي وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة النهضة وجامعة بني سويف، وجامعة دراية وسفنكس.

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وأضاف حرباوى، أن المهرجان يتضمن مسابقات في ألعاب كرة القدم طلبة وطالبات والكرة الطائرة طلبة وطالبات وألعاب القوى جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وتنس طاولة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحية والأثرية.

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