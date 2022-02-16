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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر تنتصر للعامل..إعطاء إجازة أبوة للرجل خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

الأب مع مولوده الجديد
الأب مع مولوده الجديد

يعتبر الأب هو عماد البيت والعضو المؤثر في العائلة الذي يقوم علية إحساس الأمن والطمأنينة لجميع أفراد البيت، لذلك يجب تواجده في الكثير من الأوقات لحماية أسرته والحفاظ على أبنائه خاصة عند لقاء مولوده الجديد.

ونتيجة لهذه الأهمية الكبيرة للأن ودوره بالمجتمع، وتطبيقا لشعار الجمهورية الجديدة، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، الأحد، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد.

إجازة أبوة للعاملين

ومن المرجح حدوثه أن يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهادة ميلاد الطفل، وبناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، من قبل بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.

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ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وذلك بعد مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا".

وبشرط أن تقدم العاملة شهادة طبية تحتوي على التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. 

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

إنصاف العمال 

ومن جانبه قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن تعديلات القوانين التي تأخرت من عام 2016 هي خطوة على الطريق لتنظيم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون في طرحه السابق كان هناك نوع من أنواع التغول من أصحاب العمل على العاملين بصفتهم الطرف الأضعف في العلاقة، لافتا إلى أن القانون سيطرح على مجلس النواب أيضا وقابل للتعديل أو التعليق عليه.

زيادة عدد أيام الإجازة

وأوضح الخبير الحقوقي، أن إجازة اليوم الواحد هو أمر قليل على الأن الذي من المفترض أن يكون مع زوجته أثناء الولادة في كل وقت ويقف بجانبها، خاصة وأنه هناك حالات لعاملين يحتاجوا إلى السفر خصيصا إلى زوجاتهم.

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وتابع: "لذلك سيكون من الصعب على الأب السفر أو البقاء مع زوجته إلى أن تتعافي من آلام الولادة والعمليات ورعايتها في يوم واحد فقط، ولكن على الأقل أن تكون الإجازة ثلاث أيام".

ولفت إلى أن إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر، لذلك لا بد من زيادة عدد أيام الإجازة للرجل حتي يستطيع أن يقوم بدورة في البيت وراعية زوجته وأبنه.

الخصوصية والفرد المجتمعي المصري

وأكمل: "لا بد من التفكير خارج الأطر القانونية والتفكير في الاشاء التي تتعامل مع الأطر المجتمعية والإنسانية والخصوصية المجتمعية وطبيعة المجتمع المصري".

ولفت إلى أن القانون في مجمله سيكون انتصارا لحقوق العمال وحقوق الأسرة المصرية بشكل عام بتنظيم الاستقرار للعاملين السؤولين عن الأسر، وبالتالي سيكون هناك توازن بين العامل ورب العمل وسيعود أيضا بالنفع على الأسرة المصرية بما فيها من أطفال ونساء.

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