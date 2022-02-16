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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم مرة حج النبي واعتمر في الإسلام؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

كم مرة حج النبي واعتمر
كم مرة حج النبي واعتمر

كم مرة حج النبي واعتمر في الإسلام؟ .. سؤال أجابه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، حيث أشار إلى أن فرض سنة 9 هجرية، وبقيادة سيدنا أبي بكر الصديق على أول بعثة حج.

 كم مرة حج النبي واعتمر في الإسلام؟

وأضاف  رمضان عبدالمعز، خلال حلقة «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم:" النبي حج في الإسلام مرة واحدة كانت في السنة العاشرة، واعتمر صلوات ربي وسلامه عليه 4 مرات"، مضيفاً أن كان أهل مكة لديهم طقوس عجيبة وغريبة أثناء طوافهم قبل الإسلام، وكانت أول حجة في الإسلام السنة التاسعة من الهجرة".

وشدد  رمضان عبدالمعز "لا تفعل الحرام وتتنازل بحجة مشي حالك هناكل ونشرب ازاي، ربنا قال ومن يتق الله يجعل لك مخرجا فالحق حق ولا تتنازل في الحلال والحرام، التزام بهدي سيدنا النبي هتحيا".

 

سبب نزول سورة التوبة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن سورة التوبة نزلت بسبب غزوة تبوك، مشيرًا إلى أن الله تعالى يقول: «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ» (الآية: 117)، مؤكدا أننا يجب أن نسعى أن ننال رضا ربنا برضا سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف رمضان عبدالمعز، خلال حلقة «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن المهاجرين فى هذه الآية هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع سيدنا النبى -عليه الصلاة والسلام-، ويبتغون فضلا من الله ورضوان، لينصروا الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم.

وتابع رمضان عبدالمعز: أما الأنصار فهم من استضافوا سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- ونصروه، وقالوا له «يا رسول الله امضى لما أمرك الله لو استعرضت بنا البحر وخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد»، كما قالوا له "يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت"، وعندما تعرضوا فى ساعة العسرة قال الله تعالى "لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة".

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، نحن ليس لنا حل إلا أن نتبع سيدنا النبى ونسير خلف رسول الله، ونسعى إننا ننال رضا ربنا برضا سيدنا النبى.

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سبب نزول سورة التوبة

سورة التوبة يطلق عليها أيضًا اسم سورة البراءة، وهي سورة مدنية نزلت في العام التاسع من الهجرة، كما أنّها من أواخر ما أنزل على النبي عليه السلام من سور إذ نزلت على الرسول عليه السلام أثناء خروجه لقتال الروم، وهي السورة التي كشف بها الله تعالى أحوال المنافقين ومكائدهم، كما أورد فيها الله عزّ وجل ما جرى في غزوة تبوك من وقائع وحوادث.

 وقد سمّيت سورة التوبة بهذا الاسم بسب ذكرها قصة الثلاث مسلمين الذين تخلّفوا عن الجهاد في غزوة وتبوك وتوبتهم إلى الله تعال وتقبّله جلّ وعلى هذه التوبة.

رمضان عبدالمعز كم مرة حج النبي الداعية الاسلامي لعلهم يفقهون سورة التوبة غزوة تبوك

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