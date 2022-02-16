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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزير الموارد البشرية: دراسة نظام عمل جديد جاذب للمستثمرين

السعودية
السعودية

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي ، المهندس أحمد الراجحي، أنه يتم دراسة نظام العمل في الوقت الحالي، بهدف أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين.

وأشار ردا على أحد الاستفسارات اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إلى أهمية أن يكون سوق العمل جاذباً، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون نظام العمل الجديد جاذباً للوظائف ويساهم في خلق الوظائف ويسهل على أبناء الوطن التوظيف.

وأكد أن معايير التوطين التي يعتمدون عليها تتمثل في وجود سعوديين يبحثون عن عمل في المهنة، وأن يكون دخلها جيدا، وفيها مجال للتطور والنمو.

وأشار إلى أن عبارة السعودي غير مناسب لمهنة معينة أصبحت من الماضي، لأنهم أصبحوا يعملون في مختلف المهن ذات المدخول الجيد.

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السعودية الموارد البشرية سوق العمل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام عمل جديد

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