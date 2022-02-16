رئيس مستثمري المليون ونصف فدان: الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين في الريف المصري

قال المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، إن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمستثمرين فى الريف المصري، موضحًا أن الشخص يدفع مقدما قليلة جدًا 10%، وفترة سماح 5 سنوات، وبعد الـ 5 سنوات يتم التقسيط على 8 سنوات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص يحصل على الأرض، وهو من يجهزها، بعكس الأراضى فى مشروع مستقبل مصر فهي جاهز ومهيأة للعمل.

ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر، هو الأخر به مميزات كثيرة، والدولة توفر كل شيء، :" الكهرباء و الشبكات و المبيدات جاهزة، و الأرض جاهزة".

وأشار إلى أنه حصل على 140 فدانا، منها 70 فدانا بطاطس، و 70 فدانا بنجر، وأن هناك سياسة عامة للمشروع بشأن نوع المحصول الذى سيتم زراعته.

وأوضح أن إنتاج الفدان يصل لـ 22 طنا، وهذا بفارق كبير عن الأرض الطينية، القديمة، فالأراضى الجديدة تزرع محاصيل مهيأة للتصدير.

وكشف أن طن البطاطس اليوم يتراوح من بين 4 لـ 4 ونص ألف، والدولة لديها أجندة زراعية، تستطيع من خلالها تحديد نوع الزراعة.

وأكد أنه تم زراعة مساحات كبيرة بطاطس، ولذلك الأسعار انخفضت، فجميع مؤسسات الدولة تعمل على نجاح مشروع مستقبل مصر.