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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ترسيخ المواطنة ودور الشباب بثقافة أسيوط

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

وقد شهد بيت ثقافة محمود حسن بالنخيلة  محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب والوعي بالتاريخ الوطني" بمقر البيت حاضرها أحمد حسني ابو القاسم والذي أكد خلال حديثه أن أهمية ترسيخ المواطنة ودور الشباب في إعلاء شأن الوطن والمشاركة الإيجابية في كافة الفعاليات، وأضاف أن للأسرة دورا فعالا إلى جانب دورها في عملية التنشئة الاجتماعية ألا وهو ترسيخ قيم المواطنة لدى أفرادها.

خامات فريدة

كما نظم قصر ثقافة أسيوط ورشة فنية رسم وتلوين تدريب الفنانة ريتا وفيق، وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية، كما نظم قصر ثقافة الغنايم ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة وذلك بمقر مركز شباب المشايعة بالغنايم تدريب نفيسة محمد.

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وفي مجال الاون لاين نفذ قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة فنية للأطفال لعمل بطاقات معايدة قدمتها الفنانة ولاء فرحات، بينما قدمت علياء الشريف محاضرة تثقيفية لمركز تكنولوجيا المعلومات بالقصر تحت عنوان "التطبيقات الهامة".

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة فرع ثقافة اسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافي ضياء مكاوي

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