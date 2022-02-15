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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور كتاب حوارات في الثقافة والتاريخ للمفكر خالد زيادة

صدى البلد

صدر مؤخرا كتاب جديد للكاتب والمفكر خالد زيادة بعنوان "حوارات في الثقافة والتاريخ"، عن دار رياض الريس للكتب والنشر،  إذ تم طرحه مؤخرا  بالمكتبات، و يضم مجموعة حوارات أجريت على امتداد فترة طويلة من السنين، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

طرق مختلفة

وذكر خالد زيادة على غلاف كتابه أن أغلب الحوارات الأخرى التي يضمها الكتاب تعود إلى السنوات العشر الأخيرة، وأنه قد كانت مناسبة الحوار في الغالب صدور احد كتبي، وفي الآونة الأخيرة اتخذت الحوارات طابعا أكثر اتساعا فكانت أسئلتها تتطرق إلى قضايا ثقافية وتاريخية عامة لم أكن فكرت سابقا في نشر هذه الحوارات، إلا أنني خلال توضيب أوراقي المتراكمة تصفحت هذه الحوارات من باب التذكر والحشرية، فتهت إلى أن الأسئلة التي يوجهها المحاور عادة ما تعبر عن طريقة قيمه موضوع الكتاب مدار النقاش، الأمر الذي كان يؤدي إلى إعادة طرح الفكرة التي اردت التعبير عنها وتناولها بطرق مختلفة.

وتابع  إلى حد أن بعض الأسئلة قادت إلى فتح مجالات أخرى للمعالجة وهذا يعني أن ما تكتبه يمكن أن يفهم بکیفیات مختلفة، وفي أحوال أخرى يكون سبا لفتح باب نقاش جديد، فالأسئلة التي تبدأ من الاستفسار عنها أردت قوله تتطور إلى لماذا عبرت عن رأيك بهذه الطريقة؟، وإلى الماذا لم تتطرق إلى هذه المسألة أو تلك؟».

 

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يشار إلى أن خالد زيادة هو كاتب ومفكر وباحث وأستاذ جامعي لبناني، شغل منصب سفير لبنان في جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة.

خالد زيادة دار رياض الريس للنشر استاذ جامعي سفير لبنان جامعة الدول العربية

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