سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك رفض تواجد حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة أن مسئولي الزمالك تلقوا ترشيحا بالتعاقد مع البدري لخلافة باتريس كارتيرون، حيث يرتبط البدري بعلاقة قوية مع رئيس الزمالك الذي سبق وفاوضه أكثر من مرة.

وقوبل الأمر بالرفض من جانب أمير مرتضى والذي يتمسك بتواجد مدير فني أجنبي حال رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق ويرى أن وجود البدري سيتسبب في مشاكل بسبب شخصيته القوية وهو الأمر الذي قد يؤدي لصدام مع بعض اللاعبين.



شبانة: الحديث عن ترشيح مدربين لخلافة كارتيرون أمر يضر بنادي الزمالك



أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن الحديث عن ترشيح مدربين لخلافة باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أمر يضر بمصلحة النادي.

وقال شبانة إن الحديث أن ترشيح حسام البدري أو عودة البرتغالي جيمي باتشيكو لتدريب الزمالك يضر بمصلحة النادي في الفترة المقبلة ويشتت المدرب الحالي.

وتابع أن الزمالك لديه بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ويركز كارتيرون فيها بسبب عدم الحصول عليها من فترة كبيرة وأحترم كارتيرون في ذلك.

وأتم أن إشعار المدرب أنه سيرحل أو يحصل على الشرط الجزائي سيشيتت المدرب ولا يساعد على تحقيق هدفه أو يحقق رغبة الجماهير.