أول تحرك برلماني بشأن سياسة الحكومة في تقديم الخدمات لأطفال مرضى التوحد

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور طارق شوقي ، وزير التعليم بشأن استيضاح سياسة الوزارة في تقديم الخدمة لأطفال مرضي التوحد.

و تساءلت “سعيد” فى طلبها ، ما الذي تقدمه الوزارة من دعم لهـؤلاء الأطفال لتأهيلهم و دمجهم بالمجتمع بطريقة سوية؟ وهل توجد مناهج دراسية مناسبة لهم ؟ وهل يوجد في مدارس الدمج المدرس المؤهل مع هذه الحالات؟ وإخصائي نفسي وتخاطبي للتعامل معهم؟ وهل من رقابة للوزارة علي المدارس الخاصة التي تقدم هذه الخدمة لهـؤلاء الأطفال؟.