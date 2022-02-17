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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو الفرق بين التوحد والانطواء؟ تعرف عليه

كيف تفرق بين التوحد
كيف تفرق بين التوحد والانطواء؟

يفكر العديد من الآباء في السؤال عما إذا كان طفلهم يعاني من الانطواء أو ما إذا كان خجلهم علامة على التوحد، ذلك لأن الخط الفاصل بين الاثنين يمكن أن يكون ضبابيًا  بعض السلوكيات متشابهة جدًا.

على سبيل المثال ، قد يتجنب الطفل الانطوائي الاتصال بالعين ، أو الاختباء خلف والديه أو عدم الانضمام إلى مجموعة اللعب أو في الأماكن الاجتماعية. وبالمثل ، قد لا يتحدث الطفل المصاب بالتوحد أو ينظر إلى أشخاص آخرين أو يلعب مع أقرانه،  قد يبدو كل من الأطفال الانطوائين وذوي التوحد أكثر هدوءًا وتحفظًا من الأطفال الآخرين ، وقد يجدون صعوبة في تكوين صداقات، وفقا لما نشره موقع scopeaust .

كيف تفرق بين التوحد والانطواء؟

عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي يتواصل بها الطفل مع الآخرين ، فهناك بعض الاختلافات الدقيقة بين الأنطواء والتوحد.

بشكل عام ، على الرغم من أن الأطفال الخجولين يتجنبون عادةً الاتصال بالعين مع الغرباء ، فإنهم سوف يتطلعون إلى والديهم أو مقدم الرعاية للحصول على الدعم. أيضا ، الطفل الخجول قد " الإحماء " في نهاية المطاف. أي بعد مشاهدة الحدث من الخطوط الجانبية لفترة من الوقت ، سينضمون إلى الآخرين في playgroup أو في الحديقة. بمرور الوقت ، قد ينفتحون على المزيد من الأشخاص ويظهرون ثقة أكبر في المواقف الجديدة.

من ناحية أخرى ، لا يجوز للطفل المصاب بالتوحد "الإحماء" - حتى بعد قضاء الكثير من الوقت مع الآخرين، بشكل عام ، يفضلون اللعب بمفردهم. أيضًا ، من المحتمل ألا يتطلع الطفل المصاب بالتوحد إلى والديهم للحصول على الدعم في المواقف الجديدة - فقد لا يحبون التواصل البصري حتى مع أقربهم.

وفي النهاية  يعتبر الفرق بين التوحد والانطواء هو أن التوحد هو (علم النفس الإكلينيكي) اضطراب بيولوجي عصبي يمكن ملاحظته في مرحلة الطفولة المبكرة مع أعراض امتصاص ذاتي غير طبيعي ، يتميز بعدم الاستجابة للبشر الآخرين والقدرة المحدودة أو عدم الرغبة في التواصل والتواصل الاجتماعي أما  الانطواء هو الشخص الذي يركز بشكل أساسي على عقله أو مشاعره أو شؤونه.

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