عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسابقة انفصالهما.. يقتل زوجته داخل شقتهما في النزهة

المتهم بقتل زوجته
المتهم بقتل زوجته في النزهة

كشف رجال المباحث ملابسات مقتل سيدة داخل شقتها بالنزهة، حيث تبين أن زوجها وراء ذبحها بسبب سابقة انفصالهما وقيامه بردها مرة أخرى. 

تم ضبطه، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

احتجزوه وقتلوه.. الانتقام من مسجل خطر في الجيزة| كلمة السر حادث سيارة



تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم.

المتهم

بالانتقال والفحص، عُثر على جثة ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

بسؤال شقيق المتوفاة، عامل، قرر أنه حال اتصاله هاتفياً بشقيقته المجنى عليها تبين عدم تجاوبها، فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها، مالك مقهى بالمنطقة، محل البلاغ، ومقيم بذات العنـوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها جثة هامدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين" تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها.

وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة مباحث القاهرة جثة مقتل سيدة جريمة النزهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

ترشيحاتنا

4 شرائح لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها قبل مناقشتها بالنواب الأسبوع المقبل

منتخب الريشة الطائرة يصعد لنهائي بطولة إفريقيا في أوغندا

الأحمدين الأبرز ..نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

العدوان الإسرائيلي على سوريا لا يتوقف ..ماذا تريد تل أبيب من دمشق؟

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 17 فبراير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ