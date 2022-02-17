لسابقة انفصالهما.. يقتل زوجته داخل شقتهما في النزهة

كشف رجال المباحث ملابسات مقتل سيدة داخل شقتها بالنزهة، حيث تبين أن زوجها وراء ذبحها بسبب سابقة انفصالهما وقيامه بردها مرة أخرى.

تم ضبطه، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم.

المتهم

بالانتقال والفحص، عُثر على جثة ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

بسؤال شقيق المتوفاة، عامل، قرر أنه حال اتصاله هاتفياً بشقيقته المجنى عليها تبين عدم تجاوبها، فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها، مالك مقهى بالمنطقة، محل البلاغ، ومقيم بذات العنـوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها جثة هامدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين" تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها.

وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.