ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ) لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وتبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

كما عُثر بداخل المخزن على (8,200 طن مواد غذائية "أرز – ملح طعام – سكر – زيت" - 90 كيلو جرام طحينه) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.