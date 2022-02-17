رزق حلال..تسليم 31 مشروعاً للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، وزير التنمية المحلية الأسبق، ضمن فعاليات حفل جمعية صناع الخير بالفيوم لتسليم 31 مشروع "رزق حلال" للأسر الأولى بالرعاية.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي بالمحافظة، والمهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر، والمهندس أحمد حسن عدلي رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالفيوم.

أكد محافظ الفيوم، خلال كلمته بحفل تسليم المشروعات للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، بأهمية المشاركة المجتمعية ودور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مقدماً الشكر لرئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، وجمعية صناع الحياة بالفيوم والقائمين عليها، والشباب المتطوعين للعمل العام من الجنسين، لافتاً إلى الدور الذى تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الفئات المستحقة للمشروعات من خلال فرق العمل الميداني ومسئولي الوحدات التابعة لها، والعمل على وضع مرآة فعلية لاحتياجات الأسر من المشروعات، مشيراً إلى أهمية التعاون البناء بين المؤسسات الحكومية من جانب ومؤسسات المجتمع المدنى من جانب آخر.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال السنوات الماضية، تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة، وشراكات متداخلة بشكل إيجابي بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم المواطنين ويوفر لهم الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لتطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويجرى الإعداد للبدء في المرحلة الثانية للمبادرة بقرى مركزي الفيوم وطامية، ويأتى بالمرحلة الثالثة قرى مركزي سنورس وأبشواي.

كما أكد محافظ الفيوم، على توفير مشروعات للمرأة خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتوفير دخل اقتصادي مناسب يساعد في تخفيف الأعباء وتلبية المتطلبات الحياتية للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أهمية أن تكون المشروعات داخل المنازل، وتوفير مشروعات للمرأة من خلال برنامج فرصة، فالمرأة شريك أساسي في التنمية بجانب الرجل، في إطار تحقيق رؤية الدولة المصرية للتغيير الحقيقى والتحرك الإيجابي نحو الأفضل، من خلال العمل التشاركي والتشبيك بين مختلف القطاعات.

وأشاد محافظ الفيوم، خلال الحفل بدور الشباب المتطوعين، مؤكداً أنهم المحور الرئيس في العمل العام، لافتاً إلى أن النجاح يكتب لقوى المجتمع المتفانية في العمل، من خلال المتطوعين الجادين الذين يسلكون المسلك الأروع والأنبل والأسمى، مع الإيمان بالفكرة والعمل والإرادة، مؤكداً أن حب عمل الخير للمجتمع هو الضمانة للنجاح الدائم.

ومن جهته قدم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، الشكر لمحافظ الفيوم لما يوليه من رعاية بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مثمناً دوره البناء وجهده المبذول للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية خصصت عام 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني، مؤكداً أن حب عمل الخير فطرة إنسانية، وقيمة الفرد تقاس بما يقدمه لمجتمعه من خير، مستدلاً بقول الله تعالى " فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" كما استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله" مؤكداً أن أهل الفيوم أهل خير وبر.

وأضاف، بأن مؤسسة صناع الحياة مصر من خلال جمعيتها بالفيوم، خلال حفل اليوم بصدد تسليم 31 مشروع "رزق حلال" للأسر الأولى بالرعاية، منها 24 مشروع تروسيكل، وتجهيز عدد 2 محل ملابس، وعدد 3 محل منظفات، وبقالة، وأعلاف، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع العديد من الشركات لتوفير العمل اللازم للمستفيدين من مشروعات التروسيكل، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم التوسع والتنوع في المشروعات، وزيادة نصيب المرأة منها، والاعتماد على الشباب ووضعهم محل المسئولية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير العديد من المشروعات من خلال برنامج فرصة بعدد 600 مشروعا صغيراً لأبناء الفيوم، كما تم تدريب 400 شاب وفتاه من أبناء الفيوم المتطوعين.

وعلى هامش الحفل تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات مؤسسة صناع الحياة مصر، وجمعية صناع الحياة بالفيوم، كما عرض أحد المستفيدين السابقين تجربة نجاحه مع مشروع "رزق حلال" وكيف تحولت حياته للأفضل، مطالباً الشباب بالتوجه للعمل بالمشروعات التى توفرها الدولة.

وفى ختام الاحتفالية، تبادل محافظ الفيوم ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر الدروع التذكارية، كما تم منح درع المؤسسة لنائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسئولى ومتطوعي جمعية صناع الحياة بالفيوم.