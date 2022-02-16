محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 71.41% .. شاهد

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم مدير عام مديرية التعليم بالفيوم، و حمدي السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وذلك بنسبة 71.41%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم، 68 ألفاً و634 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 256 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 502 طالب موزعين على لجنتين رئيسيتين.

بينما بلغ عدد طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع 39 طالباً موزعين على لجنتين فرعيتين، و9 طلاب لمدارس النور للمكفوفين في لجنة واحدة.

3538897f-ad80-4ab6-ad52-3c090d8ac509

64236239-0709-47f4-a348-062f77b96d5a

c3102fa8-0253-4d74-ad94-d386b7eac94e

0a682676-12ec-4cfb-8136-a0502e3ce591