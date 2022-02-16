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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 71.41% .. شاهد

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اعتماده نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم  مدير عام مديرية التعليم بالفيوم، و حمدي السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ،  وذلك بنسبة 71.41%.

 

وبلغ  إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم، 68 ألفاً و634 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 256 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 502 طالب موزعين على لجنتين رئيسيتين.

 

بينما بلغ عدد طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع 39 طالباً موزعين على لجنتين فرعيتين، و9 طلاب لمدارس النور للمكفوفين في لجنة واحدة.

 

 

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محافظ الفيوم يُكرم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية

 

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الفيوم محافظ الشهادة الاعدادية نتيجة

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