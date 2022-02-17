حياة كريمة تنتهي من إنشاء مدرسة أبو عوالي للتعليم الأساسي بأشمون ..صور

الإنجاز الـ 23..

أعلن سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة أبو عوالي للتعليم الأساسي والتي تم إنشائها علي مساحة حوالي 1325م² بنسبة تنفيذ 100%،وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون ، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من تسليم هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية أبو عوالي والقري المجاورة .

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة أبو عوالي للتعليم الأساسي جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأشار سرور أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز ال 23لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون ،وأوضح أيضاً أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .

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