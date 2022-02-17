طريقة عمل الجاتوه زي المحلات

الجاتوه من الحلويات الشهيرة التي لا تخلو أي مناسبة من تواجده، وتفضل العديد من السيدات إعداد الجاتوه في المنزل بطرق اقتصاديه وبسيطة.

وإليك أبرز الطرق لتحضير الجاتوه في المنزل

1- طريقة عمل الجاتوه في الخلاط

مكونات الكيك

250 جرام شوكولاتة سادة

175 جرام زبدة طرية

175 جرام سكر ناعم

5 بيضات مخفوقة

125 غ دقيق ذاتي التخمير

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

للتزيين:

175 جرام شوكولاتة داكنة

75 جرام زبدة

75 مل كريم شانتيه

لتزيين رقائق الشوكولاتة أو الضفائر أو الشوكولاتة المبشورة

طريقة تحضير الجاتوه في الخلاط

1- قم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية، وأدهن قاعدة قالب الكعكة بالزيت مع ورق الزبدة

2- قطعي الشوكولاتة في وعاء عازل للحرارة وضعيها فوق قدر من الماء المغلي برفق وقلبي حتى تذوب، (أو تذوب في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق مع التحريك من حين لآخر)

3- ضعي الزبدة والسكر والقشطة في العجان، ثم ضيفي البيض تدريجيًا مع إضافة القليل من الدقيق إذا بدأ الخليط في التخثر، أضيفي الدقيق المتبقي مع الشوكولاتة المبردة والمذابة والحليب، وتخلط حتى تصبح ناعمة.

4- ثم وزعي الخليط في قالب الكيك واخبزيه لمدة 50-55 دقيقة أو حتى يتماسك في المنتصف ويخرج السيخ بشكل نظيف، تبرد لمدة 10 دقائق ، ثم اقلبها واتركها تبرد تمامًا.

5- أخرجي الشوكولاتة المذابة وتقلب الزبدة والقشطة حتى تصبح ناعمة، اسكبي الخليط على الكيك الوجه وجوانب الكيك ، وصفيه بالتساوي على جوانب الكيك، ثم ضيفي الشوكولاتة المبشورة.

جاتوه

2- طريقة عمل الجاتوه مثل المحلات بالصور

مكونات

2 كوب شوكولاتة

3/4 كوب زبدة غير مملحة

1/3 كوب مسحوق كاكاو

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق إسبريسو سريع التحضير

5 بيضات كبيرة

1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراض

كوب من السكر

طريقة تحضير الجاتوه مثل المحلات

1- سخني الفرن إلى 180 درجة، وفي صينية الكيك ضيفي القليل من الزبدة مع ورق الزبدة.

2- في وعاء متوسط ​​الحجم ، تذوب الشوكولاتة والزبدة على حرارة منخفضة ، ولا يجب ان تتسرع في هذه العملية ، فإن ذوبان الشوكولاتة بسرعة كبيرة سوف يجعلها قطهة صلبة.

3- يُمزج مسحوق الكاكاو ومساحيق الإسبريسو حتى يصبح ناعمًا ويترك جانبًا لبضع دقائق حتى يبرد.

4- أثناء تبريد الشوكولاتة ، اخفقي البيض والسكر والدقيق معًا حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا رغويًا.

5- يُمزج مزيج البيض في الشوكولاتة حتى يصبح اللون متجانسًا ويُسكب الخليط في الصينية المحضرة.

6- ضعيها في وسط الفرن المسخن مسبقًا واخبزيها لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما.

7- اتركي الكعكة لتبرد في الصينية على الرف لمدة 15 دقيقة، مرر سكينًا أو ملعقة مقلوبة على طول حواف الجاتو وقم بفك جوانب الصينية، اتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق ثم قومي بإزالة جوانب الصينية.

8- اقلبوا الكيك على طبق من الكيك واتركوه ليبردوا تمامًا قبل التقديم المزين حسب رغبتكم.

3- طريقة عمل الجاتوه في المنزل

مقادير جاتوه

كوب دقيق

6 بيضة

كوب سكر بوردة

ربع كوب كاكاو بودرة

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة خل

ربع كوب ماء

2 ملعقة كبيرة مربى فراولة

2 باكو كريم شانته بودرة

كوب ماء بارد

نصف كوب شوكولاتة سايحة

طريقة تحضير جاتوه

1- اخفقي بياض البيض مع الخل ورشة ملح بالمضرب جيدا

2- ثم أخلطي صفار البيض مع السكر والفانيليا، وضعي الماء على مراحل

3- ضيفى الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر على مراحل وضيفى بياض البيض وقلبى برفق

4- ضعي الخليط فى صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق

5- ضعي الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج لمدة 45 دقيقة تقريباً

6- إخلطى الكريم شانته مع الماء وقسمى الكيك وإحشيها ثم إخلطى الكريم شانته مع المربى وزينى بها الوجه

7- يمكنك خلط الكريم شانته مع الشيكولاتة وزينى بها جزء من الجاتوه وقدميه حسب الرغبة.

جاتوه

4- طريقة عمل الجاتوه الأبيض

مقادير الجاتوه الأبيض

كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب سكر

رشة ملح

5 بيضة مفصولة

2 كيس فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كريم شانته

شوكولاتة شرائح

مربى مشمش

جوز هند

طريقة تحضير الجاتوه الأبيض

1- اخلطي بياض البيض مع الملح فى العجان الكهربائي جيدا

2- أخلطي صفار البيض جيدا والفانيليا ثم ضفيه لخليط البياض

3- ضعي السكر بالتدريج مع التقليب ويخلط الدقيق والبيكنج بودر

4- أخلطي خليط البيض والسكر مع خليط الدقيق ويقلب برفق جيدا

5- ضعي الخليط فى صينية مستطيلة على ورق زبدة ويدخل الفرن فى درجة حرارة 180 على الرف الأوسط حتى تمام النضج

6- غطي الكيك حتى تبرد تماما، وتقطع لجزأين ويدهن جزء بخليط الكريم شانته والمربى

7- تغطى الكريمة والمربى بالجزء الآخر من الكيك وتقطع بالشكل المفضل لديك

8- زيني الكيك بورد من الكريم الشانتيه والمربى، وتزين بشرائح الشيكولاتة أو جوز الهند وتقدم

5- طريقة عمل الجاتوه الاسفنجي بالصور

مكونات الجاتوه الاسفنجي

5 بيضات كبيرة

3/4 كوب سكر

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

طريقة تحضير الجاتوه الاسفنجي

1- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة

2- اخفقي 5 بيضات كاملة مع السكر حتى يصبح حجمها ثلاث مرات.

3- باستخدام ملعقة ضع الدقيق بالتدريج، وتعامل برفق مع الجينة حتى لا يدخلها الهواء وتفسد.

4- يُضاف خليط الكيك إلى صينية مدهونة بالزيت مع ورق الزبدة.

5- اخبزيها على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وافحصيها باستخدام عود أسنان خشبي، إذا كانت الكعكة جاهزة ، يجب ألا تلتصق العجينة بعود الأسنان.

6- طريقة عمل الجاتوه بالشوكولاتة

مقادير جاتوه الشوكولاتة

2 كوب دقيق

6 بيضات

كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة خل

كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب زيت

رشة ملح

كريمة الزبدة

3 كوب سكر بودرة

كوب زبدة

3 ملعقة كبيرة لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة كاكاو

الجناش

3 كوب شوكولاتة

نصف كوب عصير برتقال

نصف كوب زيت

شوكولاتة مبشورة للزينة

كريز حلويات

طريقة تحضير جاتوه الشوكولاتة

1- أخلطي البيض مع الفانيليا والخل والزيت والسكر في الخلاط جيدا

2- ثم أخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح

3- ضيفي خليط البيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط معا

4- ضعي الخليط في صينية مدهونه بالسمن

5- ضعي الكيك فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

6- تترك الكيك لتبرد وتترك ليلة لتقطع بشكل أفضل عند الأستخدام

كريمة الزبدة

1- أخلكي الزبدة اللينة مع السكر البودرة والكاكاو جيدا

2- ضيفي اللبن والفانيليا ويقلب الخليط حتى الحصول على قوام كريمى

الجناش

1- أخلطي على النار الزيت مع عصير البرتقال

2- عندما يغلي الخليط تضاف الشكولاتة المبشورة ويقلب كل الخليط حتى تسيح لاتة

التقديم

1-قطعي الكيك طبقات بالعرض

2- ضيفي القليل من عصير البرتقال على الكيك

3- ضيفي كريمة الزبدة على الطبقات

4- ترص طبقات الكيك وتقطع 8 مثلثات

5- تغطى بخليط الجناش يزين الجاتوه بالشكولاتة المبشورة والكريز ويقدم

