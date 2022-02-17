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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأعلى للجامعات: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لدعم الكليات في مواجهة كورونا

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات


شدد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار المستشفيات الجامعية في رفع حالة الاستعداد القصوى لدعم الجامعات في إجراءات المواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، بجامعة حلوان، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة د. ممدوح المهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان قد وافق المجلس على تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، لتكون الأولوية الأولى للتمويل خلال الفترة القادمة، بما يدعم ربط منظومة البحث العلمي بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات والأقاليم الجغرافية.

وتابع المجلس مُعدلات الإنجاز لتركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية (الأسبقية الأولى والثانية) في كافة الجامعات.

أحيط المجلس علمًا بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، المُقرر عقده خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتعاون مع وزارة البيئة لتعزيز الحوار الوطني عن تغير المناخ.
  
 

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قدم المجلس الأعلى للجامعات الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة د. ممدوح المهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

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