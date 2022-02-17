طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

تشهد حالة طقس اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ويصاحبها نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق بالسواحل، وستظل حالة الاستقرار، دون وجود أي ظواهر تؤثر على نشاط المواطنين، على جميع المحافظات حتى مساء الجمعة، لتبدأ موجة عدم الاستقرار.

وسيكون الطقس اليوم معتدلا على القاهرة الوجه البحري خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، يصاحبه أجواء غائمة جزئيا وشبورة مائية على الطرق صباحا

أما عن حالة طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتكون مائلة للبرودة نهارا، شديدة البرودة ليلا، وستكون هناك شبورة مائية وأجواء غائمة صباحا مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية للبلاد.

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