تفاصيل شفاء مريض الإيدز بدم الحبل السري

أعلن فريق بحث أمريكي أنه لأول مرة ، يبدو أن امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “ الإيدز " قد شفيت بفضل عملية زرع دم الحبل السري. تلقت المريضة العلاج في محاولة لعلاج ابيضاض الدم.

يبدو أن الإجراء ضد سرطان الدم هذا قد قضى على الفيروس من جسدها ، كما أعلن أطبائها في مؤتمر حول الفيروسات القهرية عقد في دنفر بولاية كولورادو والذي نشرت صحيفة نيويورك تايمز استنتاجاته .

هذه الحالة هي الآن الثالثة التي يُعلن فيها أن المرضى " في حالة تعافي "

الحالة الأولى ، المعروف باسم "مريض برلين" ، الذي ظل خاليًا من فيروس نقص المناعة البشرية لمدة 12 عامًا بعد زرع الخلايا الجذعية (توفي بسبب السرطان في عام 2019).

تم الإعلان عن الحالة الثانية ، التي تخص رجلًا أيضًا ، في عام 2019.

حدد اتحاد دولي شمل معهد أبحاث الإيدز IrsiCaixa في برشلونة مريضًا أوقف أطبائه علاجه المضاد للفيروسات الرجعية بعد عملية زرع الخلايا الجذعية.

كان الفيروس غير قابل للكشف في دمه لمدة ثلاث سنوات ونصف.

الحالة الثالثة لجأ الأطباء أيضًا إلى نقل خلايا الدم الجذعية المأخوذة من أحد أقرباء المريض لتحسين فرص النجاح.

ربما أدى ذلك إلى تقوية الجهاز المناعي للمريض حتى بدء سريان عملية زرع دم الحبل السري ، مما قلل بدوره من مخاطر العملية ، وفقًا لمارشال جليسبي ، الطبيب في جامعة كورنيل في نيويورك وعضو فريق البحث الأمريكي.

عانت الحالتان السابقتان من مضاعفات كبيرة بعد الزرع ، لكن هذه المرأة تمكنت من مغادرة المستشفى بعد 17 يومًا من الجراحة.

علاج الايدز بدم الحبل السري

فإن المتبرع بدم الحبل السري ، يمكن أن يكون التوافق بينه وبين المتلقي أقل من 50٪ ، مما يزيد من فرص العثور على متبرع مناسب ".

على أي حال ، سيكون من الصعب توسيع نطاق هذا العلاج ليشمل العديد من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، حيث إنه من الأخلاقي فقط إجراء هذا النوع من الزرع على الأشخاص الذين يعانون من سرطانات الدم مثل اللوكيميا

كما "علينا أن نتذكر أن معدل الوفيات المرتبط بهذا النوع من الزرع هو 30٪ ، لذلك يجب تطبيقه فقط على الأشخاص المصابين بسرطان الدم. شيء آخر يجب مراعاته هو أنه يجب حجز عينات الحبل مع الطفرة في جين CCR5 في حالة إمكانية استخدامها في المستقبل لمريض آخر مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية