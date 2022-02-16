أستاذ مناعة يوضح تفاصيل شفاء أول امرأة من الإيدز بعد زراعة خلايا جذعية..فيديو

قال ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن هناك ما بين 2 إلي 3% من البشر لا يصابون بمرض الإيدز ولديهم مناعة طبيعية، مؤكدا أنه تم شفاء أول مريضة بالإيدز بعد زرع خلايا جزعية وهذا يعد إنجازا طبيا كبيرا.

وأضاف ياسر الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة " أم بي سي مصر"، إن إنجلترا وأسكوتلندا بدأوا اليوم في تطعيم الأطفال بدءا من 5 سنوات إلي 11 سنة وهذا من أجل عمل مقاومة جماعية لدي المجتمع من حدوث أي تحورات لفيروس كورونا جديدة.

وأوضح ياسر الشربيني ، أن انتشار التطعيمات بين مختلف أفراد المجتمع في جميع الدول يساعد علي التصدي لأي نوع من المتحورات الجديدة، مؤكدا أن الحوامل أكثر الفئات التي نخشي عليها المسائل الطبية ونجري دراسات مصغرة قبل التأكد ممن فاعلية التطعيم عليهم.

