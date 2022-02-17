الدوري السعودي أمنيتي.. أبو جبل في النصر بـ 2 مليون دولار سنويا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عبر تغريدة على صفحتها بتويتر اقتراب توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك ، ومنتخب مصر للتوقيع لنادي النصر السعودي مجانا ، حيث أن عقده ينتهي مع القلعة البيضاء في يونيو المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي.

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وكان أبو جبل قد كشف في حوار سابق لجريدة الرياضية السعودية ، أنه يتمنى الانتقال للدوري السعودي مشيرا إلى نهاية عقده مع الزمالك في يونيو 2022.

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وعلم صدى البلد أن العقد المقدم لجابسكي يتخطى الـ2 مليون دولار سنويا لمدة 3 مواسم مقبلة ، وهو العرض الأعلى ماليا المقدم له خلال الفترة الماضية.

وقد بدأت المفاوضات بالفعل مع أبو جبل بعد تألقه مع منتخب مصر في مباراتي كوت ديفوار والمغرب ، وقبل المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا بين مصر والسنغال ، والتي فازت بلقبها أسود التيرانجا للمرة الأولى في تاريخها.

ويتواجد أبو جبل حاليا مع فريقه الزمالك في أنجولا ، استعدادا لمواجهة ساجرادا السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى أنجولا بالأمس استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.



جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.