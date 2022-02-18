بالأحمر.. رانيا يوسف تبهر متابعيها عبر انستجرام

نشرت الفنانة رانيا يوسف ، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف،بأطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الاحمر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وتواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “عالم تانى”، الذى تخوض به الماراثون الرمضانى المقبل 2022.

وتتواجد حاليا الفنانة رانيا يوسف، وأبطال مسلسل “عالم تانى” بإحدى الكمبوندات الشهيرة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى لتصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل .

جدير بالذكر أن بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل الجمعة الماضية .