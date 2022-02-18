الصحة العالمية: 6 دول إفريقية بينها مصر تتلقى تقنية إنتاج لقاحات كورونا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، أن ست دول إفريقية، هي مصر وكينيا وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا؛ ستتلقى تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (أم آر أن إيه)، لإنتاج لقاحات كورونا، محليًا.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمفوضة الأوروبية أورسولا فان دير لاين، إن "ست دول إفريقية ستتلقى تقنية أم آر أن إيه، لإنتاج اللقاحات. وهي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا".

من جانبه، رحب رئيس جنوب إفريقيا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة فيروس كورونا، وإنتاج اللقاحات محليا؛ وقال: "نرحب بدعم الإنتاج في الدول الإفريقية الست".

وفي وقت سابق، أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تعتزم زيادة إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول غير القادرة على شرائها؛ حتى يصل معدل التطعيم في هذه الدول إلى 70 بالمئة، بحلول نهاية العام.

وأشارت إلى أن المبادرة العالمية لدعم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا، تعمل منذ أكثر من عام؛ وتم تسليم ما يقرب من 10 مليارات جرعة من اللقاحات، حتى 20 يناير الماضي.

وفي وقت سابق، حددت منظمة الصحة العالمية هدفا عالميا يتمثل في تطعيم 70 في المائة من سكان جميع البلدان، بحلول منتصف عام 2022؛ ولكن، في سبيل تحقيق هذا الهدف، تبرز الحاجة إلى الحصول على اللقاحات بشكل أكثر إنصافا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، إن المساواة في اللقاح "ليست أمرا معقدا، ولا تعد عملا خيريا.. إنها مسألة صحة عامة، وستكون في مصلحة الجميع".