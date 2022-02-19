عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لـ تفعيل المرحلة الثانية لتلقى تظلمات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أحمد فرغلي، عضو لجنة
أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

أعلن النائب، أحمد فرغلي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير الصحة ، وزير التضامن الإجتماعي بشأن عدم تفعيل العمل بقانون 10 لسنة 2018 الخاص  بحقوق ذوي الإعاقة والتى تمثل نحو 5 % .

 

وأوضح “فرغلي” أنه تم تعليق التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة "المرحلة الثانية" ، مشيرا إلى أن ذوى الإحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد يواجهون أزمة مستمرة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب توقف التسجيل على موقع وزارة الصحة من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

 

وأشار إلى أن الخط الساخن التابع لوزارة التضامن الإجتماعى لا يمتلك أى معلومات أو حلول بديلة يمنحها للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة مما جعلهم في حيرة شديدة من أمرهم وعرضة للمحتالين كما أنهم لا يستطيعون الحصول على خدماتهم بدون كارت الخدمات المتكاملة.

 

 

أحمد فرغلي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب حنفى جبالى التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

ترشيحاتنا

رسميا .. جونيور آجاي مهاجم الأهلي السابق بنضم الى نادي النصر الليبي

أكرم حسني يكشف عن مفاجأة مع محمد منير ومسلسل جديد في رمضان

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباريات اليوم السبت.. الزمالك وساجرادا الأنجولي الأبرز

أسعار الذهب اليوم السبت 19 فبراير 2022

مجموعة الزمالك .. موعد مباراة الوداد البيضاوي وبيترو اتليتكو في دوري الأبطال

هل يجوز الدعاء عند شروق الشمس .. ما أفضل الذكر فيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ