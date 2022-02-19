طلب إحاطة لـ تفعيل المرحلة الثانية لتلقى تظلمات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أعلن النائب، أحمد فرغلي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير الصحة ، وزير التضامن الإجتماعي بشأن عدم تفعيل العمل بقانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة والتى تمثل نحو 5 % .

وأوضح “فرغلي” أنه تم تعليق التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة "المرحلة الثانية" ، مشيرا إلى أن ذوى الإحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد يواجهون أزمة مستمرة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب توقف التسجيل على موقع وزارة الصحة من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأشار إلى أن الخط الساخن التابع لوزارة التضامن الإجتماعى لا يمتلك أى معلومات أو حلول بديلة يمنحها للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة مما جعلهم في حيرة شديدة من أمرهم وعرضة للمحتالين كما أنهم لا يستطيعون الحصول على خدماتهم بدون كارت الخدمات المتكاملة.