روسيا: لا يجب تحميلنا مسئولية فشل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه غالبا، لا يمكن إقامة تعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية مع شركاء أجانب، وذلك ليس ذنب روسيا.

وقال مدفيديف، في اجتماع حول موضوع " تشكيل آليات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الاستقرار في مجال المعلومات": هناك العديد من المسائل، نقول بصراحة، وفي الكثير من هذه القضايا، لم ننجح في إقامة تعاون كامل مع الشركاء الأجانب. وفي معظم الحالات يكون ليس ذنبنا".

وأشار إلى أن التقنيات الرقمية غيرت العالم تمامًا، وفي الوقت نفسه، تتزايد التهديدات لأمن المعلومات العالمي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "يتم استخدام البيئة الرقمية بنشاط من قبل الإرهابيين الدوليين والجريمة المنظمة، وتنتشر ممارسة إنشاء مجموعات بين الدول والأعراق بمشاركة القراصنة [الهاكر] ".

وشدد على أن روسيا تدعو باستمرار المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

