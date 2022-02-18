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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب : مباحثات الرئيس السيسي ببروكسل تعكس ثقل مصر السياسي

رئيس لجنة السياحة
رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بجلسات المباحثات واللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع عدد من قادة دول العالم، على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها اليوم، أن هذه المباحثات تعكس ثقل مصر السياسي ودورها الاستراتيجي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وسيكون لها مردود اقتصادي ايجابي وقوي للغاية على حجم ومستوى الشراكة بينها وبين كافة الشركاء الدوليين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن القمة الأوروبية الأفريقية منصة مهمة للقادة والرؤساء الأفارقة لعرض كافة التحديات والأزمات التي تواجه القارة السمراء، والدفاع عن مصالحها، وعرض تطلعات شعوبها وحقهم في التنمية والنهوض.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن مصر أعادت للقارة الافريقية الزخم الدولي؛ بفضل دبلوماسيتها الطموحة، وإيمانها بأهمية ترسيخ انتماء مصر الأصيل لقارتها السمراء، ومساعيها الحسيسة في كافة المحافل الدولية بمطالبه المجتمعات الدولية بضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والتنمية وانهاء الصراعات.

السيسي مجلس النواب البرلمان القارة السمراء لجنة السياحة والطيران الشرق الاوسط

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