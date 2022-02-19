النقل تطلق المرحلة الثانية لمشروع نقل الركاب بمحافظة الدقهلية بـ88 سيارة جديدة..صور

دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والنواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية، المرحلة الثانية لخدمات نقل الركاب بمحافظة الدقهلية.

وقال وزير النقل، في كلمته خلال فعاليات التدشين: “اليوم نحتفل سويا بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع النقل العام الجماعي لخدمة الركاب بمحافظة الدقهلية، والتي تعتبر من أوائل المحافظات التي تم تدشين المشروع بها، والذي يستهدف وجود نقل جماعي منظم وآمنة يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين، كما يستهدف أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين”.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة الدقهلية، وذلك بدعم ومعاونه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث قدمت محافظة الدقهلية كل أوجه التعاون لنجاح هذا المشروع.

وأضاف أنه فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، فإن هذا المشروع يخدم كل أبناء وشعب الدقهلية والذى يشمل الربط بين مدينة المنصورة، عاصمة المحافظة، وبين كل المراكز التابعة لها بإجمالى 15 خطا، وهي الجمالية والمطرية وجمصة والمنزلة وشربين وبني عبيد ونبروه والسنبلاوين وأجا وبلقاس وميت غمر ودكرنس وتمي الأمديد وميت سلسيل ومنية النصر بمدينة المنصورة، بالإضافة إلى 7 خطوط داخلية لربط أحياء العاصمه ببعضها.

وتابع: “كما يهدف هذا المشروع لتوفير 88 سيارة مينى باص بحد أدنى مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة”.

وذكر أنه تم تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع يوم 30 أكتوبر الماضي، بـ 39 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه لكل من شركتي الإنجليزية وأبو الهول للنقل الجماعى، واليوم يتم افتتاح المرحلة الثانية لهذا المشروع بـ 28 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه، تابعة للشركة الإنجليزية للنقل الجماعي لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة وربط مدينة المنصورة بأحيائها، وهي موزعة على النحو التالي: 18 سيارة لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة الآتية “شربين، والسنبلاوين، وأجا، وبلقاس، وميت غمر، وتمى الأمديد”، و10 سيارت لربط أحياء مدينة المنصورة ببعضها.

وأشار إلى أن هذه الأعداد ستتم زيادتها طبقا لاحتياجات الطلب عليها، وذلك من أجل توفير جودة خدمة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه سيتم مراجعة خدمات نقل الركاب بين مدينة المنصورة ومحافظات الجمهورية، خاصة بعد عودة شركه الدلتا للنقل والسياحة إلى وزارة النقل، ودراسة قيام شركة السوبرجيت بربط مدينة المنصورة بالقاهرة بمستوى خدمة مميزة للمواطن، خاصة بعد تطوير طريق بنها / المنصورة ومرورا بطريق شبرا / بنها الحر حتى محطة عدلى منصور، لتسهيل دخول المواطنين إلى قلب القاهرة والعاصمة الإدارية بوسائل نقل حضارية متجانسة الجودة بداية من محطة القيام إلى محطة الوصول لتوفير التكامل بين جميع وسائل النقل بمحطة عدلى منصور، والتى تعتبر أول محطة نقل متكاملة يوجد بها خط القطار المكهرب للعاصمة الإدارية، والخط الثالث لمترو الأنفاق يتكامل مع المونوريل، والخط الأول والثانى لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى خط سكة حديد يربط محطة عدلى منصور بالشبكة القومية للسكة الحديد.

وفي تصريحات صحفية على هامش فعاليات التدشين، أكد وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ جميع المشروعات في مختلف المجالات لخدمة المواطنين، ومنها مشروعات وزارة النقل، وهو ما نقوم بتنفيذه، لافتاً إلى أنه وفي إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية في جميع أنحاء الجمهورية، فإنه سيتم تطوير نظم الإشارات على خط طنطا /المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط وتطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق)، وتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخط.

وقال إنه في اطار الاهتمام بشبكة النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، التي وجهت القيادة السياسية بالتوسع في إنشائها، فإن خطة وزارة النقل في هذا المجال تشمل التنفيذ المستقبلي لمشروع القطار الكهربائى، دمياط - دمياط الجديدة – جمصة – المنصورة الجديدة.

وفي مجال النقل البري، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل فى إطار محافظة الدقهلية، مثل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائري المنصورة ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين وازدواج ورفع كفاءة طريقي «المنصورة - محلة دمنة - دكرنس» و«طناح - دكرنس»، وكذلك أعمال توسعة 3 كباري علوية بطريق المنصورة جمصة «رافد جمصة»، والذي تم الانتهاء من تطويره، وكذلك إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي ضمن أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا، حيث يتم حاليا دراسة فصل 2 حارة مرورية في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم باتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط وأسفلتي باتجاه المنصورة.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل نقل البضائع إلى الموانئ البحرية، مثل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الجاري تنفيذه لخدمة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في المنصورة لخدمة ميناء دمياط البحري.

ووجه الوزير الدعوة إلى المستثمرين في محافظة الدقهلية بسرعة الاستثمار في هذه المشروعات وفي جميع المشروعات الأخرى التي تخدم المواطنين.

وأوضح الوزير أنه في مجال النقل النهري، فإن هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل تضع جميع إمكاناتها للتنسيق مع أي محافظة من محافظات مصر، ومنها محافظة الدقهلية لتسيير أتوبيسات نهرية أو معديات لنقل الأفراد في حالة عدم وجود كباري، وستكون هذه المعديات آلية منضبطة ومسيطر عليها، وستصنع في هيئة قناة السويس ويكون لها مراسي نهرية يتم الإشراف عليها إشرافا كاملا.



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