عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تطلق المرحلة الثانية لمشروع نقل الركاب بمحافظة الدقهلية بـ88 سيارة جديدة..صور

إطلاق المشروع اليوم
إطلاق المشروع اليوم

دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والنواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية، المرحلة الثانية لخدمات نقل الركاب بمحافظة الدقهلية.

وقال وزير النقل، في كلمته خلال فعاليات التدشين: “اليوم نحتفل سويا بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع النقل العام الجماعي لخدمة الركاب بمحافظة الدقهلية، والتي تعتبر من أوائل المحافظات التي تم تدشين  المشروع بها، والذي يستهدف وجود نقل جماعي منظم وآمنة يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين، كما يستهدف أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين”. 

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون  بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة الدقهلية، وذلك بدعم ومعاونه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث قدمت محافظة الدقهلية كل أوجه التعاون لنجاح هذا المشروع.

وأضاف أنه فى إطار مبادرة “حياة كريمة”، فإن هذا المشروع يخدم كل أبناء وشعب الدقهلية والذى يشمل الربط بين مدينة المنصورة، عاصمة المحافظة، وبين كل المراكز التابعة لها بإجمالى 15 خطا، وهي الجمالية والمطرية وجمصة والمنزلة وشربين وبني عبيد ونبروه والسنبلاوين وأجا وبلقاس وميت غمر ودكرنس وتمي الأمديد وميت سلسيل ومنية النصر بمدينة المنصورة، بالإضافة إلى 7 خطوط داخلية لربط أحياء العاصمه ببعضها.

وتابع: “كما يهدف هذا المشروع لتوفير 88 سيارة مينى باص بحد أدنى مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة”.

وذكر أنه تم تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع يوم 30 أكتوبر الماضي، بـ 39 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه لكل من شركتي الإنجليزية وأبو الهول للنقل الجماعى، واليوم يتم افتتاح المرحلة الثانية لهذا المشروع بـ 28 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه، تابعة للشركة الإنجليزية للنقل الجماعي لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة وربط مدينة المنصورة بأحيائها، وهي موزعة على النحو التالي: 18 سيارة لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة الآتية “شربين، والسنبلاوين، وأجا، وبلقاس، وميت غمر، وتمى الأمديد”، و10 سيارت لربط أحياء مدينة المنصورة ببعضها.

وأشار إلى أن هذه الأعداد ستتم زيادتها طبقا لاحتياجات الطلب عليها، وذلك من أجل توفير جودة خدمة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه سيتم مراجعة خدمات نقل الركاب بين مدينة المنصورة ومحافظات الجمهورية، خاصة بعد عودة شركه الدلتا للنقل والسياحة إلى وزارة النقل، ودراسة قيام شركة السوبرجيت بربط مدينة المنصورة بالقاهرة بمستوى خدمة مميزة للمواطن، خاصة بعد تطوير طريق بنها / المنصورة ومرورا بطريق شبرا / بنها الحر حتى محطة عدلى منصور، لتسهيل دخول المواطنين إلى قلب القاهرة والعاصمة الإدارية بوسائل نقل حضارية متجانسة الجودة بداية من محطة القيام إلى محطة الوصول لتوفير التكامل بين جميع وسائل النقل بمحطة عدلى منصور، والتى تعتبر أول محطة نقل متكاملة يوجد بها خط القطار المكهرب للعاصمة الإدارية، والخط الثالث لمترو الأنفاق يتكامل مع المونوريل، والخط الأول والثانى لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى خط سكة حديد يربط محطة عدلى منصور بالشبكة القومية للسكة الحديد. 

وفي تصريحات صحفية على هامش فعاليات التدشين، أكد وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ جميع المشروعات في مختلف المجالات لخدمة المواطنين، ومنها مشروعات وزارة النقل، وهو ما نقوم بتنفيذه، لافتاً إلى أنه وفي إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية في جميع أنحاء الجمهورية، فإنه سيتم تطوير نظم الإشارات على خط طنطا /المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط وتطوير خط السكك الحديدية  (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق)، وتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخط. 

وقال إنه في اطار الاهتمام بشبكة النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، التي وجهت القيادة السياسية بالتوسع في إنشائها، فإن خطة وزارة النقل في هذا المجال تشمل التنفيذ المستقبلي لمشروع القطار الكهربائى، دمياط - دمياط الجديدة – جمصة – المنصورة الجديدة.

وفي مجال النقل البري، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل فى إطار محافظة الدقهلية، مثل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائري المنصورة  ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين وازدواج ورفع كفاءة طريقي «المنصورة - محلة دمنة - دكرنس» و«طناح - دكرنس»، وكذلك أعمال توسعة 3 كباري علوية بطريق المنصورة جمصة «رافد جمصة»، والذي تم الانتهاء من تطويره، وكذلك إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي ضمن  أعمال إنشاء محور  طولي مروري  من بنها حتى دمياط  لربط طريق  القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر  6 محافظات بالوجه البحري والدلتا، حيث يتم حاليا دراسة فصل 2 حارة مرورية  في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم  باتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط وأسفلتي باتجاه المنصورة.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل نقل البضائع إلى الموانئ البحرية، مثل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الجاري تنفيذه لخدمة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في المنصورة لخدمة ميناء دمياط البحري. 

ووجه الوزير الدعوة إلى المستثمرين في محافظة الدقهلية بسرعة الاستثمار في هذه المشروعات وفي جميع المشروعات الأخرى التي تخدم المواطنين.

وأوضح الوزير أنه في مجال النقل النهري، فإن هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل تضع جميع إمكاناتها للتنسيق مع أي محافظة من محافظات مصر، ومنها محافظة الدقهلية لتسيير أتوبيسات نهرية أو معديات لنقل الأفراد في حالة عدم وجود كباري، وستكون هذه المعديات آلية منضبطة ومسيطر عليها، وستصنع في هيئة قناة السويس ويكون لها مراسي نهرية يتم الإشراف عليها إشرافا كاملا.
 

IMG-20220219-WA0012
IMG-20220219-WA0012
IMG-20220219-WA0001
IMG-20220219-WA0001
IMG-20220219-WA0013
IMG-20220219-WA0013
IMG-20220219-WA0002
IMG-20220219-WA0002
IMG-20220219-WA0003
IMG-20220219-WA0003
IMG-20220219-WA0014
IMG-20220219-WA0014
IMG-20220219-WA0015
IMG-20220219-WA0015
IMG-20220219-WA0004
IMG-20220219-WA0004
IMG-20220219-WA0016
IMG-20220219-WA0016
IMG-20220219-WA0005
IMG-20220219-WA0005
IMG-20220219-WA0017
IMG-20220219-WA0017
IMG-20220219-WA0006
IMG-20220219-WA0006
IMG-20220219-WA0007
IMG-20220219-WA0007
IMG-20220219-WA0008
IMG-20220219-WA0008
IMG-20220219-WA0009
IMG-20220219-WA0009
IMG-20220219-WA0010
IMG-20220219-WA0010
IMG-20220219-WA0011
IMG-20220219-WA0011
IMG-20220219-WA0000
IMG-20220219-WA0000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بسبب سرعة الرياح .. مصرع طفلتين سقط عليهن سور من أعلى منزل بأسيوط

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

ترشيحاتنا

عباس شومان :الإسراء والمعراج حقيقة رغم أنف الجهلاء

بوتين خدع الجميع وبيده عناصر الغزو الناجح..الطريق لكييف ممهد والعلم الزائف الأقرب للتنفيذ

وزير النقل: خطة لتنفيذ القطار الكهربائى من دمياط للمنصورة الجديدة مرورا بجمصة

النقل تطلق المرحلة الثانية لمشروع نقل الركاب بمحافظة الدقهلية بـ88 سيارة جديدة..صور

الاهلي يواجه المصري السلومي في كأس مصر

انتظام حركة الطيران في مطار القاهرة دون التأثر بالطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

قصة خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ