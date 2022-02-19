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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إزالة 490 حالة.. محافظ المنوفية يشدد على مواجهة جميع التعديات في المهد

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي لمتابعة الموقف أولا بأول  وتقارير يومية عن الموقف بالكامل من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة ، بحضور نائبه محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الزراعة والري ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بملف التصالح ومسئولي المتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

وفي مستهل اجتماعه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه  موقف تنفيذ الإزالات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام,

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتشديد على رؤساء الوحدات القروية بعرض تقرير يومي مفصل بموقف التعديات و التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات بصفة دورية وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

كما شدد على مدير وحدة رصد المتغيرات المكانية  بضرورة التنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية لرصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية  أولا بأول و عرض تقرير مفصل بذلك، لضمان التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة لحماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع ،  تم استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية  وما تقوم به من رصد لأى متغيرات بنائية تحدث من تعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات صاحبة الولاية ، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري  وإجراء أي صورة من صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة (19)  وحتى الآن بلغ ( 490) حالة تعدى ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ( 412 ) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة  (11517) م2 ، ( 78 ) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (13070) م2 بما يعادل ( 3 فدان و2 قيراط و 17 سهم )  بنسبة تنفيذ 97.5% من الخطة المستهدفة.

ولفت إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “ جريمة مخلة بالشرف”.

محافظ المنوفية المنوفية اخبار المحافظات اجتماع الموجة الـ 19

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